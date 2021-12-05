Астрологи не верят, что такие пары смогут построить крепкую семью

Рождение в определенный период года способно оказать влияние на всю жизнь человека. Из-за этого можно предугадать характер, будущее и то, как будет складыватся взаимоотношения с другими людьми. Астрологи уверяют, что прогноз справедлив и при поиске второй половинки – в некоторых случаях людям определенного знака зодиака лучше не связывать себя семейными узами с некоторыми представителями зодиакального круга.

Водолей и Рыбы

В такой паре Рыбы рискуют всегда жить с обидой на своего партнера. Им будет нехватать внимания, которое свободолюбивые Водолеи не всегда могут дать.

Дева и Лев

Львы привыкли жить в легком хаосе, что для ценящих порядок ии организацию Дев может стать большой проблемой – ей трудно принять другое отношение к жизни. Требования со стороны второй половины могут вывести самовлюбленного Льва из себя, из-за чего отношения долго не протянут.

Рак и Весы

У представителей этих знаков разные ценности в жизни: если Рак больше стремиться спрятаться от окружающих, то Весы ведут себя противополодным образом. Из-за этого ужиться им будет крайне трудно.

Скорпион и Стрелец

Стрелец предпочитает быть во всем прямолинейным, в то время Скорпион окутывает себя ореолом загадочности. При этом Скорпионы высоко ценят верность, а вот Стрельцы бывают довольно ветренными. Эти противоречия мешают им вместе быть счастливыми.