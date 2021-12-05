Смелых и решительных ждут подарки судьбы

Начало новой недели пройдет позитивно. Многим удастся добиться немало успехов. Сейчас звезды благоволят тем, кто не боится рисковать и хочет расти и развиваться. Главное правило понедельника, 6 декабря, не ворчать на судьбу.

Овен

Представители этой огненной стихии могут посвятить день творчеству. Сейчас в головы Овнам может прийти множество идей, с помощью которых будет шанс добиться превращения любимого хобби в прибыльное дело.

Телец

Астрологи советуют Тельцам заняться своим здоровьем. Есть риск заболеть или получить травму. Будьте осторожны, не берите на себя больше рабочих обязанностей, чем обычно. Иначе организм может не справиться с нагрузкой.

Близнецы

Звезды сулят Близнецам неожиданный поворот судьбы 06.12.2021. Представителям знака придется извиниться за свои прошлые поступки. Вселенная дарит вам шанс наладить отношения с некогда близкими людьми. Проигнорируете возможность и больше никогда ее вновь не получите.

Рак

Понедельник будет благоприятным днем. Раки получат подарок, о котором давно мечтали. Это необязательно будет что-то материальное. Однако ситуация очень вас обрадует.

Лев

У Львов начинается новый этап в жизни. Поначалу вам будет трудно принять новые обстоятельства. Однако в этот день важно составить план того, как вы будете действовать в будущем. Энергетические потоки 6 декабря помогут осуществить эти замыслы.

Дева

День ожидается напряженный. У Дев будет очень много дел. Постарайтесь выполнить их все. Иначе потом будете до конца декабря разгребать задачи и проблемы.

Весы

Астрологи предвещают вам несколько знаков судьбы. Не пропустите их. Весам крайне важно сейчас послушать интуицию и следовать подсказкам Вселенной, чтобы осчастливить себя в будущем.

Скорпион

06.12. Скорпионы смогут проявить себя на работе. Вы будете блистать целый день. Не стесняйтесь сделать так, чтобы о ваших достижениях узнало как можно больше людей. Начальство от впечатления вознаградит вас.

Стрелец

Звезды предупреждают – вам нужно действовать осторожно. Любой неправильный или необдуманный шаг Стрельцов приведет к проблемам. Не рубите с плеча и не предпринимайте никаких резких действий.

Козерог

Козерогам нужно черпать вдохновение в общении. Не сидите дома, отправляйтесь на встречу с друзьями, даже если не очень хочется. В процессе общения сможете решить важную для вас проблему.

Водолей

День пройдет на ура. Водолеи смогут найти новый источник дохода, что очень вас порадует. При этом не придется тратить очень много сил и времени.

Рыбы

Вам предстоит бороться с собой весь день 6 декабря. Рыбам следует сдерживать свои негативные порывы и эмоции. Справитесь и сможете решить насущную проблему.

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