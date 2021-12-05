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Начало новой недели пройдет позитивно. Многим удастся добиться немало успехов. Сейчас звезды благоволят тем, кто не боится рисковать и хочет расти и развиваться. Главное правило понедельника, 6 декабря, не ворчать на судьбу.
Представители этой огненной стихии могут посвятить день творчеству. Сейчас в головы Овнам может прийти множество идей, с помощью которых будет шанс добиться превращения любимого хобби в прибыльное дело.
Астрологи советуют Тельцам заняться своим здоровьем. Есть риск заболеть или получить травму. Будьте осторожны, не берите на себя больше рабочих обязанностей, чем обычно. Иначе организм может не справиться с нагрузкой.
Звезды сулят Близнецам неожиданный поворот судьбы 06.12.2021. Представителям знака придется извиниться за свои прошлые поступки. Вселенная дарит вам шанс наладить отношения с некогда близкими людьми. Проигнорируете возможность и больше никогда ее вновь не получите.
Понедельник будет благоприятным днем. Раки получат подарок, о котором давно мечтали. Это необязательно будет что-то материальное. Однако ситуация очень вас обрадует.
У Львов начинается новый этап в жизни. Поначалу вам будет трудно принять новые обстоятельства. Однако в этот день важно составить план того, как вы будете действовать в будущем. Энергетические потоки 6 декабря помогут осуществить эти замыслы.
День ожидается напряженный. У Дев будет очень много дел. Постарайтесь выполнить их все. Иначе потом будете до конца декабря разгребать задачи и проблемы.
Астрологи предвещают вам несколько знаков судьбы. Не пропустите их. Весам крайне важно сейчас послушать интуицию и следовать подсказкам Вселенной, чтобы осчастливить себя в будущем.
Скорпион
06.12. Скорпионы смогут проявить себя на работе. Вы будете блистать целый день. Не стесняйтесь сделать так, чтобы о ваших достижениях узнало как можно больше людей. Начальство от впечатления вознаградит вас.
Звезды предупреждают – вам нужно действовать осторожно. Любой неправильный или необдуманный шаг Стрельцов приведет к проблемам. Не рубите с плеча и не предпринимайте никаких резких действий.
Козерогам нужно черпать вдохновение в общении. Не сидите дома, отправляйтесь на встречу с друзьями, даже если не очень хочется. В процессе общения сможете решить важную для вас проблему.
День пройдет на ура. Водолеи смогут найти новый источник дохода, что очень вас порадует. При этом не придется тратить очень много сил и времени.
Вам предстоит бороться с собой весь день 6 декабря. Рыбам следует сдерживать свои негативные порывы и эмоции. Справитесь и сможете решить насущную проблему.
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