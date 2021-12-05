В эту дату нельзя надевать новую пару обуви

В понедельник, 6 декабря, православные чтут память святителя Митрофана Воронежского. На Руси в этот день веселились: гуляли, устраивали зимние забавы.

Традиции и обычаи 6 декабря

Наши предки в эту дату отдыхали. С каждого дома в деревне собирали муку и пекли пироги. Также все вместе варили пиво.

Девушки устраивали гадания. Мужчины плели лапти.

У православных принято ходить в церковь и молиться за мир во всем мире.

Что нельзя делать в Митрофанов день

1. В эту дату нельзя есть продукты животного происхождение. Разрешается сделать исключение только для детей и стариков.

2. В этот день воздерживались от того, чтобы покрасоваться новой обувью. Считалось, что новая пара принесет несчастье.

3. Нельзя ругаться, злиться и ссориться.

4. Девушкам опасно обедать домашней едой. Нужно уходить к кому-то в гости.

5. Также представительницы прекрасного пола должны не забыть убрать волосы. Если не причесаться, то будущее будет трудным.

6. Не стоит громко говорить, иначе можно спугнуть фортуну.

7. Умываться простой водой тоже не рекомендуется. Нужно добавить в нее травы, например, ромашку.

Приметы на 6 декабря

По погоде в эту дату предсказывали, каким будет лето. Если идут осадки, то – дождливым. Светит солнце – будет тепло.

Виден месяц на небе – будет метель.

Луна в розовом кольце – ударят морозы.

Перистые облака предвещают потепление.

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