Для некоторых грядущая неделя откроет новые возможности, однако важно не упустить свою удачу

На новой неделе представители многих зодиакальных домов почувствуют резкое усиление способностей интуиции. Стоит прислушаться к внутреннему голосу и опереться на его подсказки.



Овен

Овны ощутят сильную тягу к переменам. Не стоит игнорировать это чувство – возможно, представителям этого зодиакального дома действительно пора что-то изменить. Хорошенько подумайте над тем, кто вас окружает. Люди с пессимистичным настроем могут вам навредить.

Телец

Звезды предостерегают Тельцов от крупных трат. Сейчас точно не стоит сорить деньгами. В ближайшее время вам могут потребоваться денежные средства. Внимательно следите за своим здоровьем и избегайте шумные вечеринки.

Близнецы

В период с 6 по 12 декабря Близнецы могут получить неожиданные известия. Сложившуюся ситуацию нужно хорошенько обдумать, чтобы не наломать дров. В любом случае, вы всегда можете рассчитывать на поддержку родных и близких. Также в это время возможны крупные финансовые поступления.

Рак

Ракам стоит больше внимания уделять второй половинке. Отличным вариантом будет устроить в один из вечеров романтический ужин или отправиться на прогулку. Также не стоит забывать о близких, некоторые ваши родственники остро нуждаются в заботе и внимании.

Лев

Представители этого зодиакального круга должны найти баланс между домом и работой. Львы очень часто отдают предпочтение трудовой деятельности, забывая о родных людях. Такой подход к делу может привести к серьезным проблемам в семье.

Дева

Звезды обещают Девам возможность поправить свое финансовое положение. Возможно появление влиятельного покровителя, который возьмет на себя ряд бытовых вопросов. Также представителям этого знака зодиака следует уделить особое внимание сновидениям, они могут оказаться вещими.

Весы

В период с 6.12 по 12.12 Весы столкнутся с непониманием окружающих. Однако нужно сделать все для того, чтобы ссора не переросла в серьезный конфликт. Постарайтесь проявить дипломатичность, в противном случае мелкая перепалка может превратиться в затяжную ссору.

Скорпион

Позитивная неделя. Скорпионы будут чувствовать небывалый прилив жизненной энергии. Звезды советуют представителям этого зодиакального круга задуматься о смене работы или переговорить с руководством о повышении в должности. Ничего не бойтесь, фортуна на вашей стороне.

Стрелец

Стрельцам стоит посвятить эту неделю планированию на будущее. Вам давно пора взять передышку и отправиться в отпуск. Как минимум, следует договориться с друзьями на выезд за город на будущих выходных. В начале недели повышается риск получить травму.

Козерог

Астрологи обещают Козерогам целый шквал дел. В заботах 7 дней пролетят незаметно. Дома будет царить покой и гармония. Также возможна нежданная встреча, которая окажет серьезное влияние на будущее представителей этого знака зодиака.

Водолей

Судьба будет проверять Водолеев на прочность. Постарайтесь сконцентрироваться на вашем внутреннем мироощущении. При принятии важных решений обопритесь на собственную интуицию. Также можно посоветоваться с родными. Крупные покупки лучше избегать.

Рыбы

Спокойный период. Рыбы наконец-то смогут отдохнуть и проанализировать достигнутые успехи. Возможно, вам пора поднять вопрос об увеличении заработной платы и продвижении по карьерной лестнице. Неделя также благоприятна для романтических встреч.

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