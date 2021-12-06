Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день Екатерины Санницы

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день Екатерины Санницы
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Христиане в этот день просили Бога о верном и трудолюбивом спутнике жизни

Православные верующие чтут 7 декабря память Святой Екатерины, которая покровительствует браку и любви. Нередко ее называют Екатериной Санницей. Святую призывают в мольбах для защиты невесты и брачных союзов. В этот день по традиции открывали санную дорогу – молодые раскатывали на санях, а детвора развлекалась на горках.

Cвятая родилась в богатой александрийской семье. Однажды ей довелось повстречаться со старцем – тот сообщил, что жениха она найдет лишь с помощью иконы Богоматери. После этого Екатерина приняла учение Христа, чем разгневала императора Максимина. Царь, пораженный красотой девушки, потребовал от нее обратиться в язычество. Отказ и погубил Санницу – царь приказал отсечь ей голову.

Традиции и обычаи

В старину девушки собирались на посиделки в этот день, чтобы погадать на будущего мужа. Для того, чтобы выбор стал удачным, молились святой Екатерине. Мужчинам же предписан пост и мольба к Богу о трудолюбивой жене. А еще в этот день старались избегать переедания – постились кашей, ржаным хлебом, супами и тушеными овощами.

На дерево в день святой Екатерины накидывали платок – чтобы для девушки брак сложился удачным и она не стала вдовой из-за несчастного случая. В доме между супругами приветствовалось только тепло и ласки.

Что нельзя делать в день Екатерины Санницы

Под запретом засиживаться в гостях до ночи – нужно быть дома до наступления темноты. Нежелательны танцы, спиртное и шумные гулянки. Нужно на день забыть о физическом труде, стирках и уборках. Мужчинам в этот день не стоит затевать ремонт.

Приметы на 7 декабря

  • Ясный день – морозная зима
  • Тепло и слякотно – не быть морозам еще 10 дней
  • Звездное небо – к скорому снегопаду.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя нельзя делать на Новый год-2022.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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