Останутся без денег и подарков в год Тигра: какие знаки зодиака плохо себя вели в 2021-м

Останутся без денег и подарков в год Тигра: какие знаки зодиака плохо себя вели в 2021-м
Фото: depositphotos.com
Дед Мороз вынет для вас из мешка только боль и страдания

Кто-то из представителей зодиакального круга в этом году явно не порадовал дедушку Мороза – сколько бы прекрасных стишков вы ни выучили, недовольный старичок на этот раз не порадует ничем, кроме вороха проблем. 2022-й год далеко не каждому сулит деньги, удачу и любовь. 

Девы

В этом году вы вели себя крайне плохо – Дед Мороз вами очень недоволен. Скромностью его не покорить, поэтому придется под суровым взором старца забирать из мешочка все, что он для вас приготовил. Коллеги преподнесут очередную подлянку, а недруги подарят новый повод для неприятных слухов и сплетен. Словом, куда ни глянь – везде неудача. Не вешайте нос.

Весы

Не стучитесь в закрытые двери – не открылись в прошлый раз, не распахнутся и в этот. Они будут наглухо закрыты на протяжении всего следующего года. И значит, что взаимности вы не добьетесь. Напротив, забудьте об объекте своего вожделения. Встретите не менее достойный вариант. Все, что чинит нам препятствия, лишь закаляет характер и определяет дальнейший вектор.

Рак

Кому-то нужно забиться подальшей в свою ракушку. Не рекомендуем вам вылезать из нее – на воле развелось множество ужаснейших хищников, хамоватых личностей и откровенно неприятных людей. А работы столько, что можно уже выть волком. Начальство вас еще завалит новой. Проклинайте кого хотите, а работа от вас не уйдет.

Лев

Та же самая ситуация, что и с Раками. От работы отбоя нет, а денег не прибавляется. На личном фронте тоже пока ничего радостного – постоянные склоки и скандалы. 

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 6 декабря по 12 декабря.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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