Звезды расскажут, какие подводные камни готовит для вас предстоящий день

Благоприятный для перемен день. Послеобеденное время отведите принятию важных решений. Верьте в собственные силы – полагайтесь, прежде всего, на себя. Не бойтесь трудностей.

Овен

Овнам рекомендуется проявлять больше решительности – новые горизонты требуют появления смельчаков. Не стоит поддаваться каким бы то ни было сомнениям. А вечер посвятите составлению грандиозных планов. Не исключены приятные сюрпризы.

Телец

Не самый приятный день – постоянное напряжение и физические усилия. Воздержитесь от переработок. Не ругайтесь с родными. Они – главная поддержка Тельцов 8 декабря.

Близнецы

Не хватайтесь за все сразу. Сантиметр за сантиметром делайте шаги – судьба любит размеренность. Подходящий момент еще наступит. Пока что Близнецам надо действовать в тишине.

Рак

Не самый удачный день, однако пока что чего-то достойного переживаний не предвидится. Не волнуйтесь. У Раков есть те, на кого можно положиться.

Лев

Не исключены 08.12.2021 неприятности в виде небольших неудач и рабочих неурядиц. Настроение у Львов ниже плинтуса, однако в этом никто, кроме вас, не виноват. Порадуйте себя мелкими подарками, чтобы забыть о негативе.

Дева

Непростой день. Не создавайте себе очередных трудностей – у вас проблем и так хватает. И временно забудьте о приятных подарках для себя. Пока что Девам нужно экономить.

Весы

Весов 08.12. ожидает масса деловых встреч, которые могут оказаться судьбоносными. Не отказывайтесь от выгодных предложений, но и не теряйте голову. Все вызовы встречайте с холодным разумом.

Скорпион

Очередные трудности вряд ли смогут помешать Скорпионам воплощению давно задуманных идей. Добейтесь того, что запланировали однажды.

Стрелец

Профессиональные издержки и конфликт на рабочем месте ждут Стрельцов 8 декабря. Пока что расслабляться рано. Уже после Нового года вы расставите в правильном порядке приоритеты и достигнете примирения. Но сейчас можно повоевать.

Козерог

Обстоятельства, кажется, всегда играют Козерогам на руку. Но это не значит, что можно пренебречь советами родных и поддержкой неравнодушных людей. Не бойтесь приключений – жизнь дана единожды.

Водолей

Остерегайтесь дорожных пробок, толкучек в общественном транспорте и не ходите по центру города в этот день, чтобы избежать денежных трат. Не стоит думать о будущем – разберитесь с настоящим.

Рыбы

Все получится – нужно только постараться и не откладывать на завтра. Рекомендации друзей крайне полезны, ведь они знакомы не понаслышке с тем, что вам предстоит.

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 6 декабря по 12 декабря.