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8 декабря православные чтят память папы Римского Климента I, который входит в число Семидемяти. В этот день принято приступать к любому делу на пустой желудок.
Православие считает Климента одним из первых проповедников христианства на Руси. Он происходил из богатой семьи в Риме. После его рождения родители решили отправиться в Афины, однако стали жертвами кораблекрушения. Все члены семьи остались живы, хоть и потеряли друг друга. Уже повзрослев, Климент самостоятельно пришел к христианству, а после крещения нашел и мать с отцом, и потерянных братьев.
Традиции и обычаи
Любое важное дело в день Клима Холодного начинали натощак. Причина – продолжение молотьбы. На сытый желудок трудиться было не очень удобно из-за скованных и тяжелых движений. Женщины пряли в избе, посматривая на белый снег за окном.
А еще ходило поверье, что родившиеся в день Клима Холодного привлекали волков – они кружили у избы. Поэтому в сумерки христиане не выходили из домов.
По ходившему в старину поверью, трудящиеся не могли жаловаться на морозы и холода, чтобы не прогневать самого Клима. Нужно сохранять бодрость и веселое расположение духа, чтобы подавать соответствующий пример другим – так работа будет спориться, а природа одарит крепким здоровьем.
Активность лучше всего в день Клима не проявлять. Во-первых, есть работа, а во-вторых, 8 декабря никуда не нужно спешить. Все дела должны идти своим чередом.
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