Мало кому уготован легкий успех

Нумеролог Вячеслав Класин поделился своим прогнозом на 2022 год. Слова эксперта по цифрам приводит "Вечерняя Москва".

Класин рассказал, что следующий год будет проходить под эгидой сильной мужской энергетики. На это указывает наличие трех двоек в числе "2022". По словам Вячеслава, цифра два является "мужской".

При сложении всех цифр, входящих в числовой знак года, получается шестерка. В соответствии с ее "природой", в приоритете окажутся харизма, целеустремленность, самооценка, развитая логика и другие аспекты личности. Внимание будет акцентироваться на степени профессионализма того или иного человека, на его кругозоре.

Шестерка развивает манипуляторские способности. Поэтому нужно быть предельно осторожными, чтобы не попасть под чье-либо негативное влияние.

Нумеролог отметил, что 2022 год выдастся достаточно сложным и бескомпромиссным. Придется много трудиться, чтобы достичь поставленных перед собой целей. Мало кому уготован легкий успех.

"Цифра шесть открывает глобальное видение на ближайшие годы", – заявил эксперт по цифрам.

Важно расставить приоритеты и понять, чего вы хотите добиться в первую очередь. Распланировав свое будущее, удастся гораздо быстрее воплотить задуманное в жизнь.

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