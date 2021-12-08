Прогноз от астролога для мужчин и женщин

Что принесет Новый год – 2022: испытания или победы, а может, всего понемногу? О том, что все знаки зодиака ждет в Год Тигра, специально для читателей "Утро.ньюс" рассказала астролог Светлана Кройцер.



Прогноз на 2022 год для всех знаков зодиака

"Для каждого из нас будущий год будет особенным, неповторимым и прекрасным. Несмотря на многие трудности и препятствия, которые могут встретиться на пути. Потому что любые проблемы даются нам для нашего же блага. Чтобы, решив очередную задачу, мы в своём развитии поднялись на ступеньку выше, стали лучше, мудрее и опытнее. Не стоит бояться каких-либо перемен, неожиданных препятствий, задержек – стоит лишь остановиться, задуматься, собраться с мыслями и всё решить",

– советует астролог.

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В общем благоприятный год, если даже и будут какие-то препятствия и ограничения – у вас хватит сил и возможности их преодолеть. Следующий год будет периодом времени, который покажет истинные желания и мечты, а это поможет определиться с постановкой самой главной цели на год. Могут появиться самостоятельные проекты, которые создадите с нуля.Новаторство, изобретательность и проницательность помогут Тельцам добиться отличных результатов. И что очень важно, успеха они могут достичь в кардинально разных областях – начиная от медиума, заканчивая финансистом. Кстати, вы можете рассчитывать на помощь и поддержку от окружения.У Близнецов появятся большие возможности, связанные с получением высшего образования. В следующем году ваша деятельность будет направлена на сотрудничество с волонтерскими организациями. Находятся разные способы и возможности для участия в разнообразных социальных мероприятиях. Благоприятное время для осуществления своей давней мечты.В следующем году будут успешными деловые и туристические поездки. Совет – быть предельно осторожными и избирательными при выборе друзей и деловых партнёров. Будьте внимательны при подписании важных бумаг. Не стоит затевать судебные разбирательства, они не принесут желаемого результата. Покровительство и дружба с людьми, имеющими определённый статус в обществе.У вас шанс добиться определённого результата в общении – вы приобретёте способности вести конструктивный диалог при любых обстоятельствах. Благодаря этому появятся выгодные контракты и договора, которые принесут значительную прибыль.Необычный, но очень интересный год – множество разных, неожиданных событий. У вас появится нетрадиционно новый подход буквально ко всему. Но если вы хотите поменять свою жизнь на 180°, то изменения будут только вдали от дома. Оригинальные связи, неожиданные поездки и знакомства, интерес ко всему новому, изучение культуры других стран и народов. Единственно нежелательны любые судебные дела. Отношения с представителями органов власти сократить до минимума.Весов ожидает год открытий и откровений. Активная социальная жизнь будет способствовать более глубокому познанию самого себя, осознанию своих способностей и своей уникальности. Возможно изменение места жительства, получение наследства, но с некоторой задержкой. Напряженные отношения с близкими.Скорпионам рекомендуется проявлять разумную осторожность при подписании бумаг и договоров. Все сделки с недвижимостью проверять на предмет проведения их законности. Все устные договоренности должны быть заверены документально. Благоприятны будут короткие поездки и командировки по работе, публичные выступления, и все рекламные акции относительно вашей компании или вашей деятельности.В следующем году Стрельцы получат существенную помощь, поддержку и протекцию от своих родственников. Много выгодных знакомств за границей. Успешны консультационная и преподавательская деятельность. Получение наследства от родителей или от дальних родственников, но сложности с ним.Козерогов ожидает незабываемый год. Вы начнёте интересоваться вопросами, связанными с самосовершенствованием. Будете "лепить" себя нового, используя физические упражнения и духовные практики. Грядёт тотальная перестройка на всех уровнях. Много перспективных знакомств и связей. Огромное количество самой разной информации будет проходить через вас. И из этого информационного потока вам нужно будет выбрать самое нужное, самое главное и самое полезное. Благодаря всему вышеперечисленному есть шанс полного самораскрытия, что, несомненно приведёт к положительным результатам.Вы на протяжении всего года будете замечать вокруг много возможностей, станете восприимчивы в отношении новых идей – но воспользуйтесь ли ими? Это решать только вам. Кардинальные перемены будут касаться того места, где вы родились или где живёте в данный момент времени. И эти перемены вы создадите сами, благодаря постоянной борьбе за свою свободу и независимость. Какие это будут перемены? Все зависит от вас. Можно сказать только одно – не нужно сжигать абсолютно все мосты, оставьте хотя бы один, чтобы иметь возможность выбора.Повышенная чувствительность и эмоциональность, которая в течение следующего года будет проявляться периодами – не будет мешать вашей высокой работоспособности. Обостренное чувство справедливости, интуиция, пророческие сны помогут предвидеть многие жизненные ситуации и спланировать нужные вам события, что поможет достичь желаемого результата. Появление друзей, значительно старших по возрасту, достигших духовной зрелости и материального благополучия. Их помощь, поддержка, протекция и покровительство – значительно улучшит положение ваших дел.

Таков гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. "Утро" желает читателям удачи и финансового благополучия в наступающем Году Тигра.