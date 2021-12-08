Что принесет
Новый год – 2022: испытания или победы, а может, всего понемногу? О том, что
все знаки зодиака ждет в Год Тигра, специально для читателей "Утро.ньюс"
рассказала астролог Светлана Кройцер.
Прогноз на
2022 год для всех знаков зодиака
"Для каждого
из нас будущий год будет особенным, неповторимым и прекрасным. Несмотря на многие трудности и препятствия,
которые могут встретиться на пути. Потому что любые проблемы даются нам для
нашего же блага. Чтобы, решив очередную задачу, мы в своём развитии поднялись
на ступеньку выше, стали лучше, мудрее и опытнее. Не стоит бояться каких-либо
перемен, неожиданных препятствий, задержек – стоит лишь остановиться,
задуматься, собраться с мыслями и всё решить",
– советует астролог.
Гороскоп на 2022 год Овен
В общем благоприятный год, если даже и будут какие-то препятствия и ограничения
– у вас хватит сил и возможности их преодолеть. Следующий год будет периодом
времени, который покажет истинные желания и мечты, а это поможет определиться с
постановкой самой главной цели на год. Могут появиться самостоятельные проекты,
которые создадите с нуля.
Гороскоп на 2022 год Телец
Новаторство, изобретательность и проницательность помогут Тельцам добиться
отличных результатов. И что очень важно, успеха они могут достичь в кардинально
разных областях – начиная от медиума, заканчивая финансистом. Кстати, вы можете
рассчитывать на помощь и поддержку от окружения.
Гороскоп на 2022 год Близнецы
У Близнецов появятся большие возможности, связанные с получением высшего
образования. В следующем году ваша деятельность будет направлена на сотрудничество
с волонтерскими организациями. Находятся разные способы и возможности для
участия в разнообразных социальных мероприятиях. Благоприятное время для
осуществления своей давней мечты.
Гороскоп на 2022 год Рак
В следующем году будут успешными деловые и туристические поездки. Совет – быть
предельно осторожными и избирательными при выборе друзей и деловых партнёров.
Будьте внимательны при подписании важных бумаг. Не стоит затевать судебные
разбирательства, они не принесут желаемого результата. Покровительство и дружба
с людьми, имеющими определённый статус в обществе.
Гороскоп на 2022 год Лев
У вас шанс добиться определённого результата в общении – вы приобретёте
способности вести конструктивный диалог при любых обстоятельствах. Благодаря
этому появятся выгодные контракты и договора, которые принесут значительную
прибыль.
Гороскоп на 2022 год Дева
Необычный, но очень интересный год – множество разных, неожиданных событий. У
вас появится нетрадиционно новый подход буквально ко всему. Но если вы хотите
поменять свою жизнь на 180°, то изменения будут только вдали от дома.
Оригинальные связи, неожиданные поездки и знакомства, интерес ко всему новому,
изучение культуры других стран и народов. Единственно нежелательны любые
судебные дела. Отношения с представителями органов власти сократить до
минимума.
Гороскоп на 2022 год Весы
Весов ожидает год открытий и откровений. Активная социальная жизнь будет
способствовать более глубокому познанию самого себя, осознанию своих
способностей и своей уникальности. Возможно изменение места жительства,
получение наследства, но с некоторой
задержкой. Напряженные отношения с близкими.
Гороскоп на 2022 год Скорпион
Скорпионам рекомендуется проявлять разумную осторожность при подписании бумаг и
договоров. Все сделки с недвижимостью проверять на предмет проведения их
законности. Все устные договоренности должны быть заверены документально.
Благоприятны будут короткие поездки и командировки по работе, публичные
выступления, и все рекламные акции относительно вашей компании или вашей
деятельности.
Гороскоп на 2022 год Стрелец
В следующем году Стрельцы получат существенную помощь, поддержку и протекцию от
своих родственников. Много выгодных знакомств за границей. Успешны
консультационная и преподавательская деятельность. Получение наследства от
родителей или от дальних родственников, но сложности с ним.
Гороскоп на 2022 год Козерог
Козерогов ожидает незабываемый год. Вы начнёте интересоваться вопросами,
связанными с самосовершенствованием. Будете "лепить" себя нового, используя
физические упражнения и духовные практики. Грядёт тотальная перестройка на всех
уровнях. Много перспективных знакомств и связей. Огромное количество самой
разной информации будет проходить через вас. И из этого информационного потока
вам нужно будет выбрать самое нужное, самое главное и самое полезное. Благодаря
всему вышеперечисленному есть шанс полного самораскрытия, что, несомненно приведёт
к положительным результатам.
Гороскоп на 2022 год Водолей
Вы на протяжении всего года будете замечать вокруг много возможностей, станете восприимчивы в
отношении новых идей – но воспользуйтесь ли ими? Это решать только вам.
Кардинальные перемены будут касаться того места, где вы родились или где живёте
в данный момент времени. И эти перемены вы создадите сами, благодаря постоянной
борьбе за свою свободу и независимость. Какие это будут перемены? Все зависит
от вас. Можно сказать только одно – не нужно сжигать абсолютно все мосты,
оставьте хотя бы один, чтобы иметь возможность выбора.
Гороскоп на 2022 год Рыбы
Повышенная чувствительность и эмоциональность, которая в течение следующего
года будет проявляться периодами – не будет мешать вашей высокой
работоспособности. Обостренное чувство справедливости, интуиция, пророческие
сны помогут предвидеть многие жизненные ситуации и спланировать нужные вам
события, что поможет достичь желаемого результата. Появление друзей,
значительно старших по возрасту, достигших духовной зрелости и материального
благополучия. Их помощь, поддержка, протекция и покровительство – значительно
улучшит положение ваших дел.
Таков гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. "Утро" желает читателям удачи и финансового благополучия в наступающем Году Тигра.