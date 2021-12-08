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9 декабря православные верующие отмечают Юрьев день – он связан с указом царя Федора Иоанновича, запретившего переход крестьян от одного барина к другому. С тех пор считалось, что к этому дню необходимо рассчитаться со всеми долгами, связанными с землей. Однако указа об отмене Юрьева дня никто так и не нашел.
По существовавшему тогда закону, расплата с барином проводилась по налогам и оброчным обязательствам. А сообщалось об итоговом решении уже в Михайлов день. Однако Соборное уложение 1649 года отменило эти правила. С тех пор повелась присказка "Вот тебе и Юрьев день".
Традиции и обычаи
Главное правило, которое повелось после издания указа – обязательно отдать все долги. Тогда верующий не будет иметь в этом мире обязательств весь последующий год и будет жить в достатке. По хозяйству 9 декабря занимались заделыванием всех прорех и дыр в доме, погребе и на окнах. Ведь морозы впереди, а снег уже лежит на улице.
Было принято обращаться к Георгию Победоносцу за покровительством и защитой скота от волков. Зимой из-за ранней темноты они в сумерках проявляют особую активность и могут растащить добычу, без которой деревням светили голода. Если вдруг повстречался медведь, который по каким-то причинам не впал в спячку, нужно бежать без оглядки – медведь-шатун крайне агрессивен и опасен.
Крестьяне выходили к холодцам "послушать воду". Если никто не слышал плеска, зима обещала быть теплой. А при отчетливом шуме нужно было готовиться к морозам.
Что нельзя делать в Юрьев день
В этот день запрещена охота – крестьянин мог привлечь тем самым беду и несчастье на всю семью и родственников. Под запретом были дальние странствования и путешествия, а также новые дела. Лучше разобраться как следует со старым, а затем приниматься за неизученное.
Нельзя подолгу валяться и нежиться в кровати, предаваться лени. Чтобы добиться благосклонности Георгия, занимались трудом и праведными делами.
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