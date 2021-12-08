Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день

Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день
Фото: Nikolay Kuznetsov/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В эту пору крестьяне завершали все сельскохозяйственные работы

9 декабря православные верующие отмечают Юрьев день – он связан с указом царя Федора Иоанновича, запретившего переход крестьян от одного барина к другому. С тех пор считалось, что к этому дню необходимо рассчитаться со всеми долгами, связанными с землей. Однако указа об отмене Юрьева дня никто так и не нашел.

По существовавшему тогда закону, расплата с барином проводилась по налогам и оброчным обязательствам. А сообщалось об итоговом решении уже в Михайлов день. Однако Соборное уложение 1649 года отменило эти правила. С тех пор повелась присказка "Вот тебе и Юрьев день".

Традиции и обычаи

Главное правило, которое повелось после издания указа – обязательно отдать все долги. Тогда верующий не будет иметь в этом мире обязательств весь последующий год и будет жить в достатке. По хозяйству 9 декабря занимались заделыванием всех прорех и дыр в доме, погребе и на окнах. Ведь морозы впереди, а снег уже лежит на улице.

Было принято обращаться к Георгию Победоносцу за покровительством и защитой скота от волков. Зимой из-за ранней темноты они в сумерках проявляют особую активность и могут растащить добычу, без которой деревням светили голода. Если вдруг повстречался медведь, который по каким-то причинам не впал в спячку, нужно бежать без оглядки – медведь-шатун крайне агрессивен и опасен.

Крестьяне выходили к холодцам "послушать воду". Если никто не слышал плеска, зима обещала быть теплой. А при отчетливом шуме нужно было готовиться к морозам.

Что нельзя делать в Юрьев день

В этот день запрещена охота – крестьянин мог привлечь тем самым беду и несчастье на всю семью и родственников. Под запретом были дальние странствования и путешествия, а также новые дела. Лучше разобраться как следует со старым, а затем приниматься за неизученное.

Нельзя подолгу валяться и нежиться в кровати, предаваться лени. Чтобы добиться благосклонности Георгия, занимались трудом и праведными делами.

Приметы

  • Иней на деревьях – к богатому урожаю
  • Море снега выпало – к теплому маю
  • Холодный день – к морозной зиме.

Ранее мы рассказывали, кому не стоит желать "спокойной ночи".

Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

Германия согласилась отказаться от "Северного потока - 2" при определенных условиях - СМИ

Берлин пошел навстречу Белому дому

Санкции и дипломатический кризис: о чем говорил Путин с Байденом по видеосвязи

Стороны затронули основные вопросы, вызвавшие кризис в отношениях двух государств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей