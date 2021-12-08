Гороскоп на 9 декабря 2021 года

Гороскоп на 9 декабря 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

Первая половина дня выдастся достаточно напряженной. Многие представители зодиакального круга будут переживать из-за пустяков. Однако возможны и крупные неприятности. После обеда влияние позитивных тенденций усилится. Захочется расправиться со старыми делами и взяться за что-то новое.

Овен

9 декабря Овны будут пребывать в плохом настроении. Вы будете раздражительными и ворчливыми. Не исключены разногласия с родными или коллегами. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем и не ввязываться в скандал.

Телец

В четверг Тельцам придется надеяться только на себя. Чтобы сделать правильный выбор, прислушайтесь к своей интуиции. Она точно не подведет. При этом не стоит закрываться от близких для вас людей.

Близнецы

Близнецов ждет неудачный день. Вы рискуете стать жертвой мошеннических действий. Поэтому крупные покупки и серьезные финансовые операции лучше перенести на более благоприятный период.

Рак

Многие будут готовы протянуть Ракам руку помощи. Так что не стесняйтесь обращаться за помощью к знающим людям. Вас направят на правильный путь, что в несколько раз облегчит вам задачу.

Лев

9 декабря Львов ждет крайне насыщенный и интересный день. Вы получите шанс сменить обстановку и провести время в приятной компании. Не исключено, что начальство предложит вам занять новую должность.

Дева

Девам пора перестать копить в себе переживания и страхи. Вам необходимо излить кому-нибудь душу. Не стоит переживать, что вас неправильно поймут. Близкий человек обязательно вытащит вас из депрессивного настроения.

Весы

Отличный день для того, чтобы отправиться в мини-путешествие. Яркие впечатления и новые знакомства наполнят вас жизненной энергией. Уделите время на то, чтобы проанализировать свои плюсы и минусы.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам определиться с планами на ближайшее будущее. Перед тем, как принять важное решение, обязательно взвесьте все "за" и "против". Не стоит драматизировать из-за трудностей. Помните, что все это временно.

Стрелец

Стрельцам важно правильно расставить приоритеты. Перестаньте откладывать сложные или скучные дела в долгий ящик. Чем быстрее вы с ними расправитесь, тем больше свободного времени получите.

Козерог

День у Козерогов обещает быть интересным. Не исключены новые знакомства, а также увлекательные приключения. Обязательно проведите время в компании родных – они нуждаются в вашем внимании.

Водолей

9 декабря Водолеям не стоит спешить с принятием серьезных решений. Лучше возьмите немного времени для того, чтобы все обдумать. Данная тактика убережет вас от ошибок и конфликтов. Не стесняйтесь обращаться за советом.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам провести четверг в спокойной обстановке. Не нужно выяснять отношения с родными – это ни к чему хорошему не приведет. Подумайте, как можно разнообразить свою жизнь. Возможно, пришла пора научиться чему-то новому. 

Ранее "Утро.News" опубликовало астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2022 год. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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