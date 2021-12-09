Добиться успехов смогут не все

10 декабря не стоит надеяться на легкий успех. Чтобы реализовать поставленные перед собой цели, придется сильно постараться. Тот, кто не опустит руки и не свернет с пути, добьется желаемого.

Овен

Овнам важно разобраться в собственных мыслях и желаниях. Для этого необходимо остаться наедине с самими собой. Отношения с окружающими будут складываться не очень хорошо. Возможны конфликты на фоне недопонимания.

Телец

Астрологи предупреждают – Тельцов ждет неудачный день. Близкие и коллеги будут воспринимать ваши слова в штыки. Не исключено появление проблем с финансами. Ближе к вечеру напряжение немного спадет, и вы сможете расслабиться.

Близнецы

10 декабря Близнецам не стоит сидеть без дела. Возьмитесь за задачи, которые вы постоянно откладывали "на потом". Акцентируйте внимание на семейных проблемах. Близкие как никогда нуждаются в вашей помощи.

Рак

Ракам пора перестать постоянно доказывать что-то окружающим. Просто выполняйте свои обязанности, ориентируясь на результат. Лучшим показателем вашей успешности станет количество достигнутых целей.

Лев

Отличный день для того, чтобы провести время в кругу друзей. У Львов накопилось много интересных историй, которыми хочется поделиться. Отправьтесь в мини-путешествие – смена обстановки пойдет вам на пользу.

Дева

Девам стоит быть осторожными в общении с малознакомыми людьми. Кто-то специально вводит вас в заблуждение. Перед тем, как принять важное решение, обязательно взвесьте все "за" и "против".

Весы

10 декабря Весы добьются больших успехов на любовном фронте. Человек, к которому вы испытываете симпатию, скорее всего ответит вам взаимностью. Не упустите возможность поговорить с начальством о своем повышении.

Скорпион

В пятницу Скорпионам будет сложно сдерживать свои эмоции. Поэтому лучше ограничьте контакты с окружающими. Разберитесь в своих желаниях и планах. Постарайтесь понять, чего вы бы хотели достичь в первую очередь.

Стрелец

В этот день рабочий процесс могут осложнить ссоры с коллегами. Стрельцам желательно держать дистанцию и не вестись на провокации. Не стоит надеяться на поддержку со стороны – придется думать только своей головой.

Козерог

10.12.2021 Козероги окажутся в центре внимания. Ваша обаятельность будет сводить с ума представителей противоположного пола. Не исключено начало захватывающей романтической истории.

Водолей

День отлично подходит для того, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Если вы давно хотели изменить что-то в своей жизни – действуйте! В отношениях с партнером возможны небольшие сложности.

Рыбы

Рыбы получат шанс 10.12. показать все свои сильные стороны. Начальство оценит вашу работу и предложит повышение. Уделите время своей второй половинке – из-за вашей занятости партнер может почувствовать себя одиноко.

Ранее индийские астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в декабре.