Приметы на 10 декабря: что нельзя делать в Знамение Богородицы

Приметы на 10 декабря: что нельзя делать в Знамение Богородицы
Фото: Patrick Frischknecht/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Верующие молятся о крепкой семье и разрешении всех ссор с родственниками

10 декабря православные верующие называют днем Знамения, считая, что в этот день необходимо с особой внимательностью обращать внимание на различного рода знаки – их посылает сама Судьба. Знамения помогут избежать в дальнейшем проблем и бед.

Православная церковь совершает празднества, посвящая их чудотворной иконе Божьей Матери – ее и называют "Знамением". Икону считают покровителем и заступников для всех, оказавшихся в беде, а также страдающих от душевных мук.

Традиции и обычаи

В день Знамения у православных христиан принято проводить время, читая молитвы об укреплении своей семьи, а также обращаясь к Богу с просьбой о разрешении всех распрей с родственниками. Особое внимание обращали на знаки – христиане считали, что они помогают отвести в сторону беды и несчастья. Ведь, по поверью, самое первое знамение спасло целый город с сотнями жителей.

А еще у крестьян считалось важным в день Знамения Богородицы обращать внимание на проплывающие в небе облака, звездное небо, полеты птиц и поведение животных. Слушали и ветер. Яркое небо в вечер сулило скорые холода.

По поверью, на 10 декабря считалось бессмысленным занятием рыбалка – все рыбы, уверены были в народе, прятались в омуте.

Что нельзя делать в день Знамения Богородицы

Кроме рыбалки, считался нежелательным тяжелый физический труд, чтобы Богородица не одарила мужчину слабым здоровьем. Женщинам не дозволялось прикасаться к острым предметам, чтобы не погубить озимые, а также заниматься рукоделием. Еще одна плохая примета в этот день – впускать к себе в дом немощных и обнищавших. Оступившийся от правила мог привлечь в семью нужду с тяжелыми болезнями.

Приметы на 10 декабря

  • Облачная погода – к сырому июлю
  • Солнечный день – к жаркому лету
  • Скот во дворе фыркает – к скорым морозам.

Ранее мы рассказывали, кому повезет в декабре с деньгами по Восточному гороскопу.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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