Гороскоп на 11 декабря 2021 года

Гороскоп на 11 декабря 2021 года
Фото: Утро.ру
Суббота не станет ни для кого простой

11 декабря вам не дадут возможность спокойно принять решение. Звезды предупреждают, что переходящая в созвездие Скорпиона Луна вселит в вас мятежный дух, который помешает работать, заняться подписанием договоров и соглашений. Все поездки на пару дней нужно отложить до января нового года. 

Овен 

Не самый приятный день. Планировать что-то точно бесполезно, так как желаемые результаты не гарантированы. Лучше найдите себе другое занятие – научиться чему-то новому никогда не поздно.

Телец 

Время покорения всех заоблачных вершин – как на работе, так и в личной жизни. Возможно, вам удастся сорвать неплохой денежный куш. Ждут знакомства с интересными людьми.

Близнецы 

Бремя испытаний. Пройдите их с минимальными потерями. Вас ожидают как успехи, так и неудачи. Радуйтесь и принимайте поражения с достоинством.

Рак 

Держите себя в руках. Только самообладание поможет вам не распуститься и удержаться на плаву. Тщательно разбирайтесь в заманчивых предложениях – сегодня их будет полно, однако подводные камни есть везде.

Лев 

Все шансы на достижение успеха. Однако есть и другая сторона медали – успех требует, как и раньше, титанических усилий. Предстоит много работы.

Дева

Энергия бьет через край? Не стоит спешить, иначе весь энтузиазм от наломанных дров погаснет. И уже не вернется. Не делайте того, о чем можете в скором времени пожалеть.

Весы

Отбросьте всяческие сомнения в сторону – сегодня они вам попросту мешают нормально жить. Рабочие вопросы утрясутся уже без вашей помощи. Отдохните, соберитесь с мыслями.

Скорпион

Проблемы в личной жизни? Обдумайте каждый шаг, подумайте над словами, которые нужно донести до спутника жизни. Он вас простит, если вы докажете, что дорожите им.

Стрелец 

Не самый результативный день, однако в целом более-менее спокойный. Будьте уверены в себе, не бойтесь никаких рисков.

Козерог 

Работа, как и всегда, требует к себе крайне серьезного отношения. Высокие риски непростительны, как и легкомысленность. Иными словами, только грамотный подход, и ничего больше. 

Водолей 

Рациональное распределение дел и правильная расстановка приоритетов – вот то, чему стоит следовать. Особенно это касается Водолеев, которые работают в бизнесе. Споры сегодня неприемлемы, особенно с родными.

Рыбы

В делах рабочих не хватайтесь за все подряд. В самом деле, никто не собирается от вас убегать, потому и в спешке нет необходимости. Успех любит уверенных в себе людей, а деньги любят тишину – помните об этом.

Ранее мы рассказывали, кому повезет в декабре по Индийскому гороскопу.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

В НАТО закатили истерику после предложения Байдена начать диалог с Россией

Восточная Европа опасается стать передовой в случае "агрессии" северных соседей

Захарова высмеяла Нуланд за ляп о Свердловске и Екатеринбурге

Госдеп прекрасно разбирается в России, иронично отметили в МИД

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей