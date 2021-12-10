Суббота не станет ни для кого простой

11 декабря вам не дадут возможность спокойно принять решение. Звезды предупреждают, что переходящая в созвездие Скорпиона Луна вселит в вас мятежный дух, который помешает работать, заняться подписанием договоров и соглашений. Все поездки на пару дней нужно отложить до января нового года.

Овен

Не самый приятный день. Планировать что-то точно бесполезно, так как желаемые результаты не гарантированы. Лучше найдите себе другое занятие – научиться чему-то новому никогда не поздно.

Телец

Время покорения всех заоблачных вершин – как на работе, так и в личной жизни. Возможно, вам удастся сорвать неплохой денежный куш. Ждут знакомства с интересными людьми.

Близнецы

Бремя испытаний. Пройдите их с минимальными потерями. Вас ожидают как успехи, так и неудачи. Радуйтесь и принимайте поражения с достоинством.

Рак

Держите себя в руках. Только самообладание поможет вам не распуститься и удержаться на плаву. Тщательно разбирайтесь в заманчивых предложениях – сегодня их будет полно, однако подводные камни есть везде.

Лев

Все шансы на достижение успеха. Однако есть и другая сторона медали – успех требует, как и раньше, титанических усилий. Предстоит много работы.

Дева

Энергия бьет через край? Не стоит спешить, иначе весь энтузиазм от наломанных дров погаснет. И уже не вернется. Не делайте того, о чем можете в скором времени пожалеть.

Весы

Отбросьте всяческие сомнения в сторону – сегодня они вам попросту мешают нормально жить. Рабочие вопросы утрясутся уже без вашей помощи. Отдохните, соберитесь с мыслями.

Скорпион

Проблемы в личной жизни? Обдумайте каждый шаг, подумайте над словами, которые нужно донести до спутника жизни. Он вас простит, если вы докажете, что дорожите им.

Стрелец

Не самый результативный день, однако в целом более-менее спокойный. Будьте уверены в себе, не бойтесь никаких рисков.

Козерог

Работа, как и всегда, требует к себе крайне серьезного отношения. Высокие риски непростительны, как и легкомысленность. Иными словами, только грамотный подход, и ничего больше.

Водолей

Рациональное распределение дел и правильная расстановка приоритетов – вот то, чему стоит следовать. Особенно это касается Водолеев, которые работают в бизнесе. Споры сегодня неприемлемы, особенно с родными.

Рыбы

В делах рабочих не хватайтесь за все подряд. В самом деле, никто не собирается от вас убегать, потому и в спешке нет необходимости. Успех любит уверенных в себе людей, а деньги любят тишину – помните об этом.

Ранее мы рассказывали, кому повезет в декабре по Индийскому гороскопу.