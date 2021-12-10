Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день

Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день
Фото: Kurt Mobus/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Считалось, что пстица может указать дорогу к счастью

На Руси 11 декабря считался днем Сойки. Ее появление вблизи жилища в этот день считали хорошим знаком. Православные же чтили память Феодора Симоновского – он был духовным наставником Дмитрия Донского.

Что можно и нельзя делать 11 декабря

Если к дому в этот день подлетела сойка, то обязательно нужно было проследовать за птицей. В народе считали, что она может предсказывать будущее и способна привести человека к счастью. 

Традиционны были гадания: на деньги, удачу или будущее. Люди подходили к колодцам, и если вода издавала всплеск – жди богатства. А если звука не было, то готовились к неудачам. В семьях гадали на достаток, подкидывая горсть монет в сугроб. Если первой достанут крупного номинала, то бедности в течение года знать не будут.

11 декабря незамужним девушкам запрещалось ходить с распущенными волосами – иначе они еще долго не найдут своего избранника. Не разрешалось давать в долг, поскольку так могли накликать на семью беду.

На сойку нельзя было указывать пальцем – это могло отпугнуть удачу. 

Приметы на 11 декабря

  • Резкое потепление сулит долгие и сильные морозы. 
  • Холодная и сухая погода к жаркому и засушливому лету.
  • Если вороны в небе водят хоровод – жди снегопада. Уселись внизу дерева – будет ветренно. 
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В НАТО закатили истерику после предложения Байдена начать диалог с Россией

Восточная Европа опасается стать передовой в случае "агрессии" северных соседей

Захарова высмеяла Нуланд за ляп о Свердловске и Екатеринбурге

Госдеп прекрасно разбирается в России, иронично отметили в МИД

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей