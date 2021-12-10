Считалось, что пстица может указать дорогу к счастью

На Руси 11 декабря считался днем Сойки. Ее появление вблизи жилища в этот день считали хорошим знаком. Православные же чтили память Феодора Симоновского – он был духовным наставником Дмитрия Донского.

Что можно и нельзя делать 11 декабря

Если к дому в этот день подлетела сойка, то обязательно нужно было проследовать за птицей. В народе считали, что она может предсказывать будущее и способна привести человека к счастью.

Традиционны были гадания: на деньги, удачу или будущее. Люди подходили к колодцам, и если вода издавала всплеск – жди богатства. А если звука не было, то готовились к неудачам. В семьях гадали на достаток, подкидывая горсть монет в сугроб. Если первой достанут крупного номинала, то бедности в течение года знать не будут.

11 декабря незамужним девушкам запрещалось ходить с распущенными волосами – иначе они еще долго не найдут своего избранника. Не разрешалось давать в долг, поскольку так могли накликать на семью беду.

На сойку нельзя было указывать пальцем – это могло отпугнуть удачу.

Приметы на 11 декабря