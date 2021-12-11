Звезды подскажут, как добиться успехов в воскресенье

День идеально подходит для общения. Найти общий язык с окружающими будет очень просто. Не исключены новые интересные знакомства с перспективой на романтические отношения. Не следует тратить деньги на бесполезные вещи.

Овен

12 декабря кто-то попытается сбить Овнов с правильного пути. Будьте особенно внимательными при общении с малознакомыми людьми. Акцентируйте внимание на важных делах – удача будет на вашей стороне.

Телец

Тельцам придется менять планы и подстраиваться под обстоятельства. Это может ввести вас в состояние стресса. Чтобы реализовать задуманное, придется хорошенько постараться. Возможны ссоры с коллегами по работе.

Близнецы

Близнецов ждет напряженный день. Рассчитывать на то, что близкие или друзья вас поймут, не стоит. Придется действовать в одиночку. Однако не стоит опускать руки – интуиция подскажет, как вести себя в той или иной ситуации.

Рак

Астрологи советуют Ракам уделить внимание работе с документами. 12 декабря вы будете особенно внимательны и сосредоточены, так что нелепых ошибок удастся избежать. Свободное от работы время лучше проведите в домашней обстановке.

Лев

Не исключены разногласия с руководством. Львам нужно будет отстаивать свою точку зрения. Важно аргументировать каждое сделанное заявление, иначе ваш авторитет упадет в глазах начальства.

Дева

В воскресенье Девы смогут потратить деньги на то, о чем давно мечтали. За финансовое положение беспокоиться не стоит – вы хорошо поработали на протяжении года, так что пришло время себя побаловать.

Весы

12 декабря недоброжелатели предпримут попытку насолить Весам. Не делитесь своими планами с малознакомыми людьми. Хотя не исключено, что предателем окажется кто-то из близкого окружения. Старайтесь держать дистанцию и контролировать свои эмоции.

Скорпион

В этот день Скорпионам скорее всего придется резко поменять планы. Кому-то из близких потребуется ваша помощь. Не принимайте все близко к сердцу, иначе доведете себя до нервного срыва.

Стрелец

В воскресенье Стрельцам важно быстро принимать решения. Времени на раздумья практически не будет. Не стоит ввязываться в конфликты, в противном случае отношения с важными для вас людьми окажутся под ударом.

Козерог

Пришла пора отложить все дела в сторону и как следует расслабиться. Козерогам просто необходимо побаловать себя. Сходите в любимое кафе или купите то, о чем давно мечтали. Это подарит вам яркие эмоции на неделю вперед.

Водолей

Не исключено, что 12 декабря Водолеи превратят свое хобби в один из источников заработка. Это отличный вариант, ведь вы будете получать истинное удовольствие от своей работы. Вполне возможно, что на пути одиноких представителей этого знака зодиака встретится настоящая любовь.

Рыбы

Финансовое положение Рыб улучшится. Вам вернут старые долги, о которых вы скорее всего забыли. Смело беритесь за новые проекты – ваших знаний и умений будет достаточно для того, чтобы добиться успеха.

Ранее индийские астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в декабре.