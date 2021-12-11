В воскресенье нежелательно подметать или мыть полы

12 декабря – день памяти святого Парамона. Он пострадал за свою веру в 250 году.

В то время правил древнеримский император Деций Траян, который организовал гонения на христиан.

Парамону приказали принять участие в жертвоприношении языческим идолам. Однако святой не захотел отрекаться от Господа. Он попытался заступиться за христиан, которых привели на казнь. К сожалению, у него ничего не вышло.

Язычники подвергли Парамона и других верующих ужасным пыткам.

Традиции и обычаи в Парамонов день

К 12 декабря крестьяне старались успеть запастись дровами на всю зиму. Они знали, что если выпадет много снега, в лес попасть не удастся.

На Парамона было принято ходить к соседям и просить у них что-то – например, соль или хлеб. Считалось, что взявший взаймы привлечет к себе удачу и благополучие.

Что нельзя делать 12 декабря

12 декабря нежелательно подметать или мыть полы. Как гласит суеверие, из-за этих работ из дома могут ускользнуть счастье и финансовое благополучие.

На Парамона не стоит брать деньги в долг. Тот, кто ослушается, перетянет на себя проблемы человека, занявшего денежные средства.

В этот день нельзя ругаться с близкими. Наши предки верили, что это может привести к большим неприятностям в семье.

Приметы на 12 декабря

За окном снег валит крупными хлопьями – зима будет теплой.

На заре небо окрасилось в красный цвет – в декабре будут дуть сильные ветра.

Если к 12 декабря выросли большие сугробы, то следующий год выдастся благополучным.

Ранее астролог Светлана Кройцер поделилась своим прогнозом на 2022 год.