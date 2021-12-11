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12 декабря – день памяти святого Парамона. Он пострадал за свою веру в 250 году.
В то время правил древнеримский император Деций Траян, который организовал гонения на христиан.
Парамону приказали принять участие в жертвоприношении языческим идолам. Однако святой не захотел отрекаться от Господа. Он попытался заступиться за христиан, которых привели на казнь. К сожалению, у него ничего не вышло.
Язычники подвергли Парамона и других верующих ужасным пыткам.
К 12 декабря крестьяне старались успеть запастись дровами на всю зиму. Они знали, что если выпадет много снега, в лес попасть не удастся.
На Парамона было принято ходить к соседям и просить у них что-то – например, соль или хлеб. Считалось, что взявший взаймы привлечет к себе удачу и благополучие.
12 декабря нежелательно подметать или мыть полы. Как гласит суеверие, из-за этих работ из дома могут ускользнуть счастье и финансовое благополучие.
На Парамона не стоит брать деньги в долг. Тот, кто ослушается, перетянет на себя проблемы человека, занявшего денежные средства.
В этот день нельзя ругаться с близкими. Наши предки верили, что это может привести к большим неприятностям в семье.
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