Мучиться с презентом больше не придется

Астролог Юлия Соколова поделилась советами, какие подарки преподнести тому или иному представителю звездного дома. Учитывая особенности каждого знака зодиака, можно подобрать отличный презент, который не будет впоследствии пылиться на полке.

Овен

Овны останутся в восторге, если вы подарите им билет на спортивное мероприятие или абонемент в фитнес-клуб. Кроме того, можно подобрать для них что-то оригинальное.

Телец

Рожденные под этим созвездием люди любят качественные вещи, которые можно использовать в повседневной жизни. Так что вы не прогадаете, если преподнесете им какой-то полезный прибор для кухни. Еще один вариант – сертификат на спа-процедуры.

Близнецы

Близнецам подойдет интеллектуальный подарок. Это может быть как интересная книга, так и настольная игра-стратегия. Желательно красиво упаковать презент – представители этого знака зодиака обращают внимание на внешний вид вещей.

Рак

Раки являются достаточно чувствительными личностями. Им важен не сам подарок, а ваш подход к его созданию. Так что если вы сделайте что-то своими руками и вручите с душевными словами – они будут в восторге.

Лев

Львы по достоинству оценят творческий подарок. Это может быть билет на театральное представление. Также они останутся довольны необычному украшению.

Дева

По словам астролога, Девы довольно часто занимаются коллекционированием. Узнайте, что именно они собирают, и купите подарок в данном стиле.

Весы

Весы любят красивые вещи. Они будут долго вас благодарить за подаренную картину, оригинальные подсвечники или зеркало в необычной оправе.

Скорпион

Эксперт по звездам отметила, что данный знак зодиака окутан мистической атмосферой. Им можно преподнести вещи черного цвета. Отличным вариантом подарка станет бумажник в темной кожаной обложке, передает "Пятый канал".

Стрелец

Стрельцам подойдут подарки, связанные с путешествиями. Они любят узнавать что-то новое и получать яркие эмоции.

Козерог

Вы не прогадаете, если подарите Козерогам что-то в классическом стиле – например, хороший алкоголь или портмоне.

Водолей

Представительницам прекрасного пола можно подарить билет на какое-то интересное мероприятие. Мужчины-Водолеи оценят презент, связанный с электроникой.

Рыбы

Рыбы обожают уют. Поэтому смело дарите им постельное белье, пушистый плед или мягкие подушки.

Ранее "Утро" опубликовало ТОП-5 идей для новогодних подарков.