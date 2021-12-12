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Астролог Юлия Соколова поделилась советами, какие подарки преподнести тому или иному представителю звездного дома. Учитывая особенности каждого знака зодиака, можно подобрать отличный презент, который не будет впоследствии пылиться на полке.
Овны останутся в восторге, если вы подарите им билет на спортивное мероприятие или абонемент в фитнес-клуб. Кроме того, можно подобрать для них что-то оригинальное.
Рожденные под этим созвездием люди любят качественные вещи, которые можно использовать в повседневной жизни. Так что вы не прогадаете, если преподнесете им какой-то полезный прибор для кухни. Еще один вариант – сертификат на спа-процедуры.
Близнецам подойдет интеллектуальный подарок. Это может быть как интересная книга, так и настольная игра-стратегия. Желательно красиво упаковать презент – представители этого знака зодиака обращают внимание на внешний вид вещей.
Раки являются достаточно чувствительными личностями. Им важен не сам подарок, а ваш подход к его созданию. Так что если вы сделайте что-то своими руками и вручите с душевными словами – они будут в восторге.
Львы по достоинству оценят творческий подарок. Это может быть билет на театральное представление. Также они останутся довольны необычному украшению.
По словам астролога, Девы довольно часто занимаются коллекционированием. Узнайте, что именно они собирают, и купите подарок в данном стиле.
Весы любят красивые вещи. Они будут долго вас благодарить за подаренную картину, оригинальные подсвечники или зеркало в необычной оправе.
Эксперт по звездам отметила, что данный знак зодиака окутан мистической атмосферой. Им можно преподнести вещи черного цвета. Отличным вариантом подарка станет бумажник в темной кожаной обложке, передает "Пятый канал".
Стрельцам подойдут подарки, связанные с путешествиями. Они любят узнавать что-то новое и получать яркие эмоции.
Вы не прогадаете, если подарите Козерогам что-то в классическом стиле – например, хороший алкоголь или портмоне.
Представительницам прекрасного пола можно подарить билет на какое-то интересное мероприятие. Мужчины-Водолеи оценят презент, связанный с электроникой.
Рыбы обожают уют. Поэтому смело дарите им постельное белье, пушистый плед или мягкие подушки.
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