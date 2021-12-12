Зеркальная дата: какие судьбоносные перемены готовят звезды 12 декабря

Зеркальная дата: какие судьбоносные перемены готовят звезды 12 декабря
H.-D. Falkenstein/www.globallookpress.com
Необходимо следовать всем установленным правилам и избегать нарушений запретов

Зеркальная дата – не самое частое событие в астрологическом календаре, да и в целом в жизни. Но астрологи и нумерологи усматривают в таком дне нечто особенное и необычное не только из-за редкости самого явления – зеркальные даты имеют свои правила, требующие от представителя каждого зодиакального круга неукоснительного соблюдения.

Главное, о чем стоит помнить – в зеркальную дату каждому знаку зодиака нужно готовиться к радикальным переменам в жизни. Ведь они, вероятнее всего, исполнятся. Однако Вселенная требует для этого четко сформулировать свое желание – запросы должны быть ясными и не содержать в себе никаких двойных смыслов.

Зеркальная дата – благоприятное событие для добрых намерений. Волонтеры, работники социальных учреждений и приютов для кошек с собаками могут рассчитывать для себя на нечто особенное – звезды готовят для вас необычный праздник. А еще 12 декабря стоит уделить внимание семье и близким, справиться о состоянии дел у своих друзей, обновить гардероб и, может быть, даже заняться поисками новых друзей.

Что касается серьзных решений, то с ними 12 декабря лучше всего повременить. Зеркальная дата и так готовит вас к серьезному повороту событий, поэтому все риски нужно исключить. Сбавьте конфликтность до минимальных проявлений раздражения и агрессии, держитесь в стороне от ненужных слухов и сплетен. Не ленитесь, а трудитесь, проявляйте теплоту в отношениях, не оставайтесь безучастны. К близким людям необходимо относиться с добротой и любовью.

Ранее индийские астрологи рассказали о знаках зодиака, которым повезет в декабре.  

Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

Эксперт раскрыл итоги "самого худшего" сценария для "Газпрома" после претензий Польши

Аналитик оценил, скажется ли дело на сертификации "Северного потока-2"

После слов Пескова Греция осталась без скидок на газ

Представитель президента напомнил об исправном выполнении обязанностей по поставкам российской стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей