Необходимо следовать всем установленным правилам и избегать нарушений запретов

Зеркальная дата – не самое частое событие в астрологическом календаре, да и в целом в жизни. Но астрологи и нумерологи усматривают в таком дне нечто особенное и необычное не только из-за редкости самого явления – зеркальные даты имеют свои правила, требующие от представителя каждого зодиакального круга неукоснительного соблюдения.

Главное, о чем стоит помнить – в зеркальную дату каждому знаку зодиака нужно готовиться к радикальным переменам в жизни. Ведь они, вероятнее всего, исполнятся. Однако Вселенная требует для этого четко сформулировать свое желание – запросы должны быть ясными и не содержать в себе никаких двойных смыслов.

Зеркальная дата – благоприятное событие для добрых намерений. Волонтеры, работники социальных учреждений и приютов для кошек с собаками могут рассчитывать для себя на нечто особенное – звезды готовят для вас необычный праздник. А еще 12 декабря стоит уделить внимание семье и близким, справиться о состоянии дел у своих друзей, обновить гардероб и, может быть, даже заняться поисками новых друзей.

Что касается серьзных решений, то с ними 12 декабря лучше всего повременить. Зеркальная дата и так готовит вас к серьезному повороту событий, поэтому все риски нужно исключить. Сбавьте конфликтность до минимальных проявлений раздражения и агрессии, держитесь в стороне от ненужных слухов и сплетен. Не ленитесь, а трудитесь, проявляйте теплоту в отношениях, не оставайтесь безучастны. К близким людям необходимо относиться с добротой и любовью.

Ранее индийские астрологи рассказали о знаках зодиака, которым повезет в декабре.

