Верующих не могли расспрашивать о своем будущем

13 декабря православная церковь отмечает день Андрея Первозванного, одного из Двенадцати. По библейской истории, он был первым среди признанных Иисусом Христом. Родился в начале нашей эры в Галилее, отец его анимался рыболовством. Еще в юные годы Первозванный решил посвятить жизнь служению Господу, отказавшись от брака в пользу целомудрия.

Однажды, заслышав о проповеднической миссии Иоанна Предтечи, Андрей все оставил и решил отправиться к нему, став ближайшим учеником мессии. После смерти Христа стал свидетелем его Воскресения и смог исцелять людей от смертельных заболеваний.

Традиции и обычаи

В православном христианстве 13 декабря называют Андреевом днем. Святой, как известно, оказывает покровительство представителям морских профессий и рыбакам – поэтому те и обращаются к нему в своих молитвах, прося о защите.

Верующие проводят утро в церковных богослужениях. Незамужние девушки также в молитвах просят о хорошем и верном супруге, счастья в семейной жизни. В Андреев день существует традиция гадания – у девушек принято устраивать посиделки и думать о будущей любви.

Что нельзя делать в Андреев день

Во избежание тяжких грехов, предки остерегались таких запретов в этот день, как рукоделие и шитье. В домах были запрещены ссоры, громкие рики и конфликты. Мужчинам запрещалась тяжелая физическая работа, распитие спиртного на гуляниях и проведение магических ритуалов.

В ночь на 13 декабря православные могли спрашивать о будущем лишь тех, кто не считали себя верующими.

Приметы в день Андрея Первозванного

Снег пошел – ждать зимы с метелями

Снега до Андрея нет – к теплой зиме

Морозно и ясно на улице – к богатому урожаю.

Ранее мы делились Восточным гороскопом на декабрь.