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13 декабря православная церковь отмечает день Андрея Первозванного, одного из Двенадцати. По библейской истории, он был первым среди признанных Иисусом Христом. Родился в начале нашей эры в Галилее, отец его анимался рыболовством. Еще в юные годы Первозванный решил посвятить жизнь служению Господу, отказавшись от брака в пользу целомудрия.
Однажды, заслышав о проповеднической миссии Иоанна Предтечи, Андрей все оставил и решил отправиться к нему, став ближайшим учеником мессии. После смерти Христа стал свидетелем его Воскресения и смог исцелять людей от смертельных заболеваний.
Традиции и обычаи
В православном христианстве 13 декабря называют Андреевом днем. Святой, как известно, оказывает покровительство представителям морских профессий и рыбакам – поэтому те и обращаются к нему в своих молитвах, прося о защите.
Верующие проводят утро в церковных богослужениях. Незамужние девушки также в молитвах просят о хорошем и верном супруге, счастья в семейной жизни. В Андреев день существует традиция гадания – у девушек принято устраивать посиделки и думать о будущей любви.
Что нельзя делать в Андреев день
Во избежание тяжких грехов, предки остерегались таких запретов в этот день, как рукоделие и шитье. В домах были запрещены ссоры, громкие рики и конфликты. Мужчинам запрещалась тяжелая физическая работа, распитие спиртного на гуляниях и проведение магических ритуалов.
В ночь на 13 декабря православные могли спрашивать о будущем лишь тех, кто не считали себя верующими.
Приметы в день Андрея Первозванного
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