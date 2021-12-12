Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день Андрея Первозванного

Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день Андрея Первозванного
aksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Верующих не могли расспрашивать о своем будущем

13 декабря православная церковь отмечает день Андрея Первозванного, одного из Двенадцати. По библейской истории, он был первым среди признанных Иисусом Христом. Родился в начале нашей эры в Галилее, отец его анимался рыболовством. Еще в юные годы Первозванный решил посвятить жизнь служению Господу, отказавшись от брака в пользу целомудрия.

Однажды, заслышав о проповеднической миссии Иоанна Предтечи, Андрей все оставил и решил отправиться к нему, став ближайшим учеником мессии. После смерти Христа стал свидетелем его Воскресения и смог исцелять людей от смертельных заболеваний.

Традиции и обычаи

В православном христианстве 13 декабря называют Андреевом днем. Святой, как известно, оказывает покровительство представителям морских профессий и рыбакам – поэтому те и обращаются к нему в своих молитвах, прося о защите.

Верующие проводят утро в церковных богослужениях. Незамужние девушки также в молитвах просят о хорошем и верном супруге, счастья в семейной жизни. В Андреев день существует традиция гадания – у девушек принято устраивать посиделки и думать о будущей любви.

Что нельзя делать в Андреев день

Во избежание тяжких грехов, предки остерегались таких запретов в этот день, как рукоделие и шитье. В домах были запрещены ссоры, громкие рики и конфликты. Мужчинам запрещалась тяжелая физическая работа, распитие спиртного на гуляниях и проведение магических ритуалов.

В ночь на 13 декабря православные могли спрашивать о будущем лишь тех, кто не считали себя верующими.

Приметы в день Андрея Первозванного

  • Снег пошел – ждать зимы с метелями
  • Снега до Андрея нет – к теплой зиме
  • Морозно и ясно на улице – к богатому урожаю.

Ранее мы делились Восточным гороскопом на декабрь.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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