Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на понедельник

Луна 13 декабря окажется в знаке Овна. Значит, пора действовать быстро и решительно. Смелым и готовым пойти на риск понедельник принесет небывалый успех. Те, кто медлит, может столкнуться с неприятностями.

Овен

Представители знака могут воспользоваться благоприятным для них временем, если не постесняются заявить публично о своих желаниях и амбициях. Овнам нужно ловить удачу за хвост, еще не скоро вновь появится такая возможность исполнить свои мечты.

Телец

Девиз вашего дня – экономить. Сейчас Тельцам нельзя тратить деньги на крупные и ненужные покупки. Прежде чем приобрести что-то дважды подумайте, а лучше трату денег перенесите на другой день.

Близнецы

13.12.2021 станет для вас тяжелым понедельником. Близнецам придется наконец обозначить свои личные границы. Возможны конфликты с родственниками на этой почве. Но сдавать позиции вам сейчас никак нельзя.

Рак

Ракам нужно следить за знаками, которые посылает Вселенная. Сейчас как никогда легко проворонить поворот в новый этап вашей жизни и остаться в том положении, в котором вы быть не хотите.

Лев

Представители этого зодиакального дома будут активны и энергичны 13 декабря. Используйте силы разумно и направляйте их на решение крупных задач. Мелкими делами Львы смогут заняться позже.

Дева

Хороший день для того, чтобы попросить прибавки к зарплате или повышения. Девам пора двигаться вверх по карьерной лестнице. Не бойтесь отказа, скорее, ваше бездействие будет воспринято негативно.

Весы

Вам выпадет шанс улучшить свое настроение. Весы смогу избавиться 13 декабря от тоски и скуки. Белая полоса вновь началась в вашей жизни.

Скорпион

Представителям знака захочется в этот день немного романтики. Скорпионам не стоит ждать от партнера, что он или она догадается о ваших желаниях. Действуйте сами – устройте романтический ужин при свечах.

Стрелец

Берегитесь завистников. Стрельцам стоит воздержаться от разговоров с коллегами 13 декабря. Так вы обезопасите себя от ненужных проблем.

Козерог

Ваша стратегия на понедельник должна быть такой: "тише едешь, дальше будешь". Не спешите, не паникуйте. Только хладнокровие поможет Козерогам пережить этот день без потерь.

Водолей

13.11. отлично подойдет для игры по-крупному. Сейчас удача на стороне Водолеев, поэтому можно смело искать пути, как изменить жизнь к лучшему. парочку найти точно удастся.

Рыбы

Первая половина дня пройдет со знаком минусом. Однако уже после обеда жизнь наладится, и Рыбы смогут расслабиться. Постарайтесь ни с кем не поссориться до этого момента, помириться будет очень сложно.

Ранее "Утро" делилось индийским гороскопом на декабрь.