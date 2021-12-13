Астрологический прогноз для всех знаков зодиака поможет провести середину месяца на позитиве

Середина декабря – отличное время, чтобы в спокойствии подвести итоги года и завершить все незавершенные дела. Астрологи советуют воспользоваться этим благоприятным периодом, чтобы настроиться на позитивный лад и с чистой совестью встречать Новый год.

Овен

Хорошее время, чтобы сделать ремонт. Необязательно устраивать капитальные работы, достаточно вдохнуть в интерьер квартиры новую жизнь, например, купив новую картину или торшер. Овнам пойдет на пользу преображение жилища.

Телец

Первая половина недели будет напряженной. Тельцы будут держаться из последних сил, чтобы не выплеснуть весь негатив на окружающих. Воздержитесь от необоснованных обвинений и ругательств. Во второй половине недели картину скрасят встречи с друзьями.

Близнецы

Астрологи советуют вам задуматься о своем здоровье. Сейчас опасно переохлаждаться, не высыпаться и испытывать свой организм на прочность. Близнецам пора поставить себя на первое место, а уже потом по силам заботиться о других.

Рак

На неделе с 13 по 19 декабря стоит почаще делать добрые дела. Вселенная щедро вознаградит Раков за помощь людям и животным вокруг уже в этом месяце.

Лев

Львов ждет удачная неделя. Удастся восстановить свои финансы, что будет очень приятно перед новогодними праздниками. Однако о своих достижениях не стоит рассказывать окружающим.

Дева

Приятное начало семидневки сменится напряжением. Дев будет одолевать сомнение в том, что они поступили правильно. Астрологи предупреждают, что исправить ситуацию и наладить контакт с близким человеком можно лишь ограниченный период времени.

Весы

На этой неделе Весам стоит не забывать, что мысли материальны. Поэтому думайте только о хорошем и больше мечтайте. Звезды сейчас на вашей стороне и могут исполнить многие ваши желания.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам пользоваться дарами Вселенной. Не стесняйтесь соглашаться на большее, чем вы ожидали, не отказывайтесь от новых возможностей, знакомств и предложений.

Стрелец

Благоприятный период, чтобы заняться развитием своего дела. Стрельцам благоволит удача. Однако, чтобы справиться с нагрузкой, стоит найти помощника и не бояться делегировать полномочия.

Козерог

Козерогов на неделе с 13 по 19 декабря ждет сюрприз. Приятное это будет известие или нет, будет зависеть от вашего отношения. Сможете воспринять новость с оптимистической точки зрения, сможете обернуть ситуацию в свою пользу.

Водолей

Вы будете все семь дней погружены в романтические грезы. Водолеи встретят вторую половинку, о которой давно мечтали. Можете начинать радоваться – грузовик с любовью наконец перевернулся на вашей улице.

Рыбы

Рыбам пора отказаться от негатива. Вам пора забыть про старые обиды и недомолвки. Попросите прощения у окружающих и простите их сами.

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