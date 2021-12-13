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2022 год Тигра станет для пяти знаков зодиака поворотным. В эти 12 месяцев произойдут такие события, которые повлияют на жизнь вплоть до 2025 года включительно. Кто же окажется счастливчиками, рассказывала некогда Ванга.
Все старания Овнов, которые тратят много сил и времени на работу, наконец начнут окупаться. Новый источник дохода гарантирован. Стоит ждать и прибавления в семействе.
Близнецам тоже стоит ждать работы-мечты, а также неземной любви. Представителям знака удастся наладить свою жизнь.
Вам можно начинать новые глобальные дела – все ваши идеи превратятся в жизнь и будут иметь успех. Львам в ближайшие пять лет будет сопутствовать удача в ближайшие пять лет, предсказывала Ванга, пишут эксперты, расшифровавшие ее видения.
Чтобы не поддаться искушению и не влипнуть в плохую историю, Скорпионам стоит чаще обращать внимание на любимого человека. Бед удастся избежать также тем, кто заботится о своей карме.
Представителей знака ожидает романтическое приключение. Любовь будет такой силы, что Водолеи откажутся от самого ценного – свободы. Вероятно, будет свадьба, но вам это станет только в радость.
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