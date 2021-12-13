Гороскоп на 14 декабря 2021 года

Гороскоп на 14 декабря 2021 года
Фото: depositphotos.com
Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

В первой половине дня стоит отказаться от спешки. Велик риск наделать глупых ошибок, о которых впоследствии придется жалеть. Не стоит делиться своими планами с окружающими. Вряд ли кто-то по достоинству оценит ваши идеи.

Овен

14 декабря Овнам нежелательно совершать операции с крупными суммами денег. Также не стоит принимать решения, от которых будет зависеть ваше будущее. Не исключено, что вы станете заложником собственных иллюзий и попадете в неприятную ситуацию.

Телец

Тельцов ждет благоприятный день. Вы воплотите в жизнь все задуманное и останетесь довольны результатом. Вполне возможно, что вам поступит какое-то крайне выгодное предложение. Однако не стоит сразу же соглашаться – сначала взвесьте все "за" и "против".

Близнецы

День отлично подходит для того, чтобы провести время в кругу близких или друзей. Близнецы могут устроить вечеринку – яркие эмоции не будут лишними. Звезды предупреждают – скорее всего вам придется потратить свои сбережения из-за некоторых обстоятельств.

Рак

Не исключено, что на пути Раков встретятся интересные люди, с которыми в будущем сложатся дружеские отношения. Во вторник можно смело искать единомышленников. Ваши идеи покажутся окружающим достойными внимания.

Лев

Чтобы добиться успехов, Львам необходимо проявить терпение и целеустремленность. Не влезайте в конфликты – это ни к чему хорошему не приведет. Постарайтесь сконцентрировать внимание на реализации важных проектов.

Дева

14 декабря Девам придется вернуть старые долги. Не копите обиды на близких – они точно не желают вам зла. Прислушайтесь к советам знающих людей. Благодаря этому вы поймете, в каком направлении стоит двигаться.

Весы

В этот день Весы склонны принимать все близко к сердцу. Даже незначительная мелочь может выбить вас из колеи. Не стесняйтесь обращаться за помощью к родным – вам обязательно протянут руку помощи.

Скорпион

Во вторник Скорпионы могут найти дополнительный источник дохода. Начальство по достоинству оценит ваши старания и предложит повышение. Не принимайте важные решения в спешке – обязательно все обдумайте перед тем, как дать окончательный ответ.

Стрелец

14 декабря удача будет на стороне Стрельцов. Отношения с коллегами и начальством будут складываться отлично. Все ваши предложения заинтересуют деловых партнеров. Вполне возможно, что вам предложат присоединиться к новому прибыльному проекту.

Козерог

Козерогам не стоит ждать легкого успеха. Чтобы увидеть существенные результаты, придется много работать. Если где-то возник спор, постарайтесь занять нейтральную позицию. Возможны проблемы в личной жизни.

Водолей

14 декабря Водолеям стоит воздержаться от нравоучений в разговоре с близкими. Это может испортить ваши отношения. Акцентируйте внимание на финансовом вопросе. Подумайте, как найти дополнительный источник дохода.

Рыбы

Рыб ждут трудности в семье. Вам придется отказаться от других планов и решать проблемы, связанные с близкими. Ваше здоровье может оказаться под ударом. Обязательно посетите медучреждение и побеседуйте с врачом. 

Ранее "Утро" опубликовало гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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