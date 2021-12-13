Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день

Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Во вторник нежелательно рассказывать о своих достижениях

14 декабря православные чтят память святого Наума. Он был одним из двенадцати малых пророков.

Наум родился в Северном Израиле. Считается, что святой является автором книги, описывающей политическую и религиозную жизни древнего государства.

О жизни самого святого практически ничего не известно. По некоторым данным, Наум скончался в возрасте 45 лет.

Традиции и обычаи в Наумов день

На Руси Наума считали покровителем всех учащихся. Наши предки называли его Грамотником.

С этого дня многих детей отправляли на учебу. Родители молились святому Науму, прося у него благословить наследников и настроить их на получение знаний.

Когда требовалась помощь в сложных делах, крестьяне мысленно обращались к Грамотнику. При этом проговаривали: "Пророк Наум, наставь нас на ум". 

Что нельзя делать 14 декабря

14 декабря нежелательно рассказывать окружающим о своих достижениях. Тот, кто ослушается, столкнется с многочисленными трудностями.

На Наума нельзя делать комплименты, касающиеся умственных способностей и талантов собеседника. В противном случае у человека начнутся проблемы с памятью.

Не стоит во время трапезы читать книгу. Наши предки считали, что нельзя совмещать пищу для желудка и для мозга. Иначе начнутся проблемы с этими двумя органами.

Приметы на 14 декабря

  • Ветер дует с севера – к похолоданию.
  • Звезды ярко мерцают на небе – в скором времени начнется метель.
  • Облака плывут против ветра – ждите суровые морозы. 

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, которые ждет удача вплоть до 2025 года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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