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14 декабря православные чтят память святого Наума. Он был одним из двенадцати малых пророков.
Наум родился в Северном Израиле. Считается, что святой является автором книги, описывающей политическую и религиозную жизни древнего государства.
О жизни самого святого практически ничего не известно. По некоторым данным, Наум скончался в возрасте 45 лет.
На Руси Наума считали покровителем всех учащихся. Наши предки называли его Грамотником.
С этого дня многих детей отправляли на учебу. Родители молились святому Науму, прося у него благословить наследников и настроить их на получение знаний.
Когда требовалась помощь в сложных делах, крестьяне мысленно обращались к Грамотнику. При этом проговаривали: "Пророк Наум, наставь нас на ум".
14 декабря нежелательно рассказывать окружающим о своих достижениях. Тот, кто ослушается, столкнется с многочисленными трудностями.
На Наума нельзя делать комплименты, касающиеся умственных способностей и талантов собеседника. В противном случае у человека начнутся проблемы с памятью.
Не стоит во время трапезы читать книгу. Наши предки считали, что нельзя совмещать пищу для желудка и для мозга. Иначе начнутся проблемы с этими двумя органами.
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