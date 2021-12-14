Не все смогут добиться успехов в среду

15 декабря удача улыбнется творческим представителям зодиакального круга. Они смогут найти необычный подход даже к самым на первый взгляд скучным делам. Перед некоторыми откроются новые двери, так что пришла пора действовать.

Овен

В этот день Овны могут заключить выгодную сделку. Вполне возможно, что вас пригласят присоединиться к интересному проекту. Не стоит сидеть сложа руки, иначе упустите возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Телец

Многие Тельцы пойдут на поводу у своих соблазнов. Высока вероятность потратить крупную сумму денег. В среду вам стоит воздержаться от выяснений отношений с окружающими. Это может привести к неприятным последствиям.

Близнецы

Из-за напряженной работы многие Близнецы отодвинули семью на второй план. Помните, что от этого страдают ваши близкие. Обязательно уделите им время – сходите вместе на прогулку или устройте семейный ужин.

Рак

Не исключено, что 15 декабря в Раках проснется желание продемонстрировать всем свою независимость. Однако вряд ли окружающие адекватно отреагируют на это. Возможны насмешки со стороны и прочие малоприятные моменты.

Лев

День не очень подходит для общения. Львам желательно взять перерыв в делах и побыть наедине со своими мыслями. В спокойной обстановке вам удастся разобраться в собственных желаниях и стремлениях.

Дева

Девам не стоит принимать серьезные решения. Велик риск попасть под чужое влияние и допустить ошибку, о которой придется долго жалеть. Отличным вариантом станет времяпровождение в кругу родных или друзей.

Весы

15 декабря Весов ждет большое количество домашних дел. Придется потратить много времени и энергии, чтобы разобраться хотя бы с половиной. На фоне сильной занятости вы можете почувствовать недомогание. Обязательно делайте перерывы в работе!

Скорпион

У некоторых Скорпионов появится шанс отправиться в мини-путешествие. Не отказывайтесь от такой возможности. Это поможет вам отдохнуть от рутины и получить яркие эмоции. Не исключены новые приятные знакомства.

Стрелец

Астрологи не советуют Стрельцам выяснять отношения с близкими. Достичь компромисса точно не получится. В среду вам придется много переживать. На ваше настроение будут сильно влиять различные трудности, встречающиеся на пути.

Козерог

Чтобы добиться успехов в делах, Козерогам важно сохранять спокойствие во что бы то ни стало. Отношения внутри рабочего коллектива могут наладиться. Вас скорее всего сплотит какая-то общая проблема.

Водолей

В этот день Водолеям придется надеяться только на себя. Вы окажетесь перед трудным выбором. Перед тем, как принять окончательное решение, обязательно взвесьте все "за" и "против". Не стоит пренебрежительно относиться к своему здоровью.

Рыбы

Рыбам желательно отложить все дела на потом. Пришла пора как следует отдохнуть и отвлечься от рутины. Проведите время со второй половинкой или лучшим другом – это зарядит вас позитивом на неделю вперед.

Ранее астролог Юлия Соколова поделилась советами, какие подарки преподнести каждому знаку зодиака на Новый год.