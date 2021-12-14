Не стоит в среду заниматься ремонтом

15 декабря православные чтят память пророка Аввакума. Он жил примерно в седьмом веке до нашей эры.

Аввакум был восьмым из двенадцати малых пророков. В число его сбывшихся предсказаний входят Вавилонский плен и разрушение храма Иерусалимского.

Когда Аввакум был в Аравии, он стал свидетелем настоящего чуда. Как-то раз пророк нес еду для жнецов. Внезапно перед ним появился ангел. Святой образ за пару секунд перенес пророка в Вавилон, где был заточен в темнице пророк Даниил. Аввакум накормил пленника, тем самым спася его от голодной смерти.

Традиции и обычаи в день Аввакума

На Руси в этот день было принято молиться о крепком сне. Женщины с помощью специальных заговоров отгоняли от своих чад так называемых ночниц – злых духов, которые пугали детей.

Молодые люди старались больше времени проводить на свежем воздухе. Они играли в снежки, катались на санях, а также лепили снежных баб.

Что нельзя делать 15 декабря

В этот день не стоит заниматься ремонтом. В соответствии с суеверием, данная деятельность может потревожить Домового. Если это произойдет, то домашний дух взбунтуется и начнет проказничать – ломать мебель и срывать обои.

15 декабря нежелательно устраивать шумные застолья. В противном случае можно нарваться на неприятности на любовном фронте.

Наши предки считали, что на Аввакума нельзя громко смеяться. Тот, кто ослушается, будет много горевать в будущем.

Приметы на 15 декабря

Луна окутана туманной пеленой – к снегопаду.

Гусь засовывает голову под крыло – в скором времени придут морозы.

Вороны громко каркают – к началу метели.

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