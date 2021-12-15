Внимательно присматривайтесь к своим сновидениям

Экстрасенс Андрей Харрис предупредил о приближении магического времени зимнего сезона – сны станут вещими и поведают о будущем. В этот период, следуя традициям предков, можно узнать во время сна о своем спутнике жизни и о том, какую выручку готовит предстоящий год.

Хотя высший свет считал гадания забавой, сонники пользовались даже самыми влиятельными лицами в старину в качестве способа "прочитать" судьбу. Сегодня же не обязательно обращаться к прорицателям за этой услугой лично – можно поискать в Сети расшифровки сновидений авторитетными прорицателями. Как указал экстрасенс, в магические дни в период с декабря по январь можно узнать о том, какое будущее нам заготовлено.

Ночь с 31 декабря 2021-го на 1 января 2022

По словам эзотерика, высшие силы Вселенной в этот период донесут до желающего самую важную информацию именно в эту ночь. Таким волшебным моментом грех не воспользоваться. Поэтому нужно как следует выспаться и отбросить перед сном негативные мысли.

Ночь с 6 на 7 января 2022 года

Эту дату наши предки по старой доброй традиции использовали в качестве некоего мистического портала. В эту ночь, утверждает экстрасенс, образуется тонкая межпространственная грань, с помощью которой человек во время сновидений может узреть ключевые события уготованной ему жизни, передает "Пятый канал".

Ночь с 18 на 19 января 2022 года



В канун Крещения вам гарантированы "светлые сновидения". Вселенная вас порадует хорошими, быть может, даже замечательными событиями из будущего, поэтому нужно проявлять побольше внимательности во сне.

Ранее мы делились гороскопом на 2022-й год.