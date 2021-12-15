Какие знакие зодиака утром самые вредные

Какие знакие зодиака утром самые вредные
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Астрологи описали поведение людей в зависимости от влияния созвездия

Далеко не для всех представителей зодиакального круга утро бывает добрым. Одни просыпаются и сразу вливаются в новый день, а другие кое-как приходят в себя к обеду. "Утро" рассказывает, кто из знаков зодиака бывает в такие моменты самым вредным. 

Первое место – Дева

Пережить утренний подъем Девам тяжелее всего – этот период дня у них самый нелюбимый. Они с радостью готовы проспать, как минимум, до обеда, но если приходится встать рано, да и еще не с той ноги – берегись. Плохое настроение превратит их в самых вредных людей на планете.

Второе место – Рыбы

Рыбам в рейтинге достается почетное второе место. Утро они не любят с такой же силой, как и Девы, однако свое плохое настроение они пытаются скрыть от окружающих. Представители этого знака после пробуждения стараются до последнего избегать общения с людьми. Однако если их спровоцировать на диалог, мирно это заканчивается в редких случаях.

Третье место – Скорпионы

Скорпионы по утрам могут просыпаться вполне легко. Но вот утреннее время суток, как правило, настраивает их на философские рассуждения и анализ своей жизни. Из-за этого они могут нередко довести себя плохого настроения – и в такой ситуации окружающие страдают больше всего. К середине дня Скорпионы забывают, что вывело их из равновесия утром, а вот люди, которые оказались в этот момент рядом с ними, запоминают надолго. 

Ранее "Утро" рассказало, что подарить каждому знаку зодиака на Новый год.

Роман ИГНАТОВ

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