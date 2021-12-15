Гороскоп на 16 декабря 2021 года

Гороскоп на 16 декабря 2021 года
Фото: PsychoShadow/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Звезды подскажут, как воплотить желаемое в жизнь

Для многих представителей зодиакального круга день выдастся насыщенным. Можно получить яркие эмоции и новые впечатления. Не исключены приятные новости, благодаря которым настроение будет на высоте.

Овен

Овны рискуют столкнуться с эмоциональным выгоранием. Это может произойти из-за того, что вы слишком много времени тратите на работу, а отдых отодвигаете на второй план. Постарайтесь взять небольшой отпуск и как следует расслабиться.

Телец

16 декабря Тельцам придется решать абсолютно новые для них задачи. Однако не стоит паниковать и спешить. У вас появится шанс получить интересный опыт, который впоследствии удастся применить в карьере.

Близнецы

Близнецам не стоит доверять малознакомым людям. Велик риск стать жертвой мошенников. Отложите серьезные финансовые операции на более благоприятный период. В противном случае вы можете потерять свои накопления.

Рак

Раков в четверг выбьет из колеи какое-то неприятное событие. Это может быть новость от родных или коллег. Не идите на поводу у своих эмоций. Лучше возьмите себя в руки и подумайте, как выйти из затруднительного положения.

Лев

Львы получат шанс укрепить свой авторитет. Начальство наконец-то увидит в вас скрытый потенциал. Вы добьетесь больших успехов, если проявите целеустремленность и настойчивость. Постарайтесь вести себя дружелюбно.

Дева

16 декабря Девам придется отстаивать свою точку зрения. Не ведитесь на провокации – это может повлечь за собой неприятные последствия. Подумайте над тем, что бы вы хотели изменить в своей жизни.

Весы

Весов ждет максимально благоприятный день. В четверг вы будете находиться в центре внимания. Кто-то преподнесет вам подарок, о котором вы давно мечтали. Наслаждайтесь моментом и не думайте о проблемах.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам взять перерыв в делах. Проведите свободное время на свежем воздухе. Это поможет вам отвлечься от рутины и "проветрить голову". Следите за своим здоровьем и не закрывайте глаза на старые недуги.

Стрелец

16 декабря Стрельцы получат шанс провести время в кругу семьи. Обсудите накопившиеся проблемы и вместе решите, как их устранить. Обязательно прислушивайтесь к собственной интуиции – она подскажет, что делать в той или иной ситуации.

Козерог

Козерогов ждет неудачный день. У вас вряд ли получится решить финансовые проблемы. Постарайтесь не вмешиваться в конфликты, иначе испортите отношения с важными для вас людьми.

Водолей

В четверг Водолеев ждут новые знакомства и приятные сюрпризы. Одинокие представители этого звездного дома могут встретить настоящую любовь. Яркие чувства накроют вас с головой. Поступайте так, как велит ваше сердце.

Рыбы

Отличный день для участия в коллективном проекте. Это подарит Рыбам шанс наладить отношения с коллегами и начальством. Уделите время своим близким – отправьтесь на прогулку или посмотрите любимый фильм. 

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака утром самые вредные. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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