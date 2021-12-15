Приметы на 16 декабря: что нельзя делать в день Ивана Молчальника

Приметы на 16 декабря: что нельзя делать в день Ивана Молчальника
Фото: imagebroker.net/www.globallookpress.com
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В четверг нельзя давать пустые обещания

16 декабря принято вспоминать преподобного Иоанна Молчальника. Он появился на свет в зажиточной семье.

Родители Иоанна умерли, когда ему было 18 лет. В наследство от отца и матери Молчальник получил различные богатства. Часть имущества он отдал нуждающимся, а другую вложил в строительство храмов.

Много лет Иоанн служил в Лавре Саввы Освященного. За некоторое время до своей смерти Молчальник решил стать отшельником. Он удалился в пещеру – подальше от мирских благ.

Считалось, что преподобный обладал даром исцеления. К нему обращались с просьбой избавить от какого-то недуга.

Традиции и обычаи в день Ивана Молчальника

На Руси в этот день нельзя было кричать и громко разговаривать. Крестьяне верили, что 16 декабря нечистая сила отбирает голос у болтунов. Тот, кто целые сутки воздерживался от разговоров, мог привлечь к себе благополучие.

У иконы Ивана Молчальника наши предки молились "про себя", стараясь не произносить ни слова. 

Что нельзя делать 16 декабря

На Ивана ни в коем случае нельзя давать пустые обещания. Тот, кто ослушается, привлечет к себе многочисленные неприятности.

16 декабря нежелательно много разговаривать. Как считали наши предки, болтуны на время лишатся возможности говорить. А произойдет это из-за сильной боли в горле.

В четверг не стоит отправляться в магазин за мылом. В соответствии с суеверием, если купить данное моющее средство в день Ивана Молчальника, можно столкнуться с заболеваниями кожи.

Приметы на 16 декабря

  • Из печи доносится треск дров – к приходу морозов.
  • Чирикающий под окном снегирь предвещает потепление.
  • Снег ложится на талую землю – в следующем году не стоит ждать богатого урожая. 

Ранее астролог Елена Егорова рассказала, как правильно украсить елку на Новый год, чтобы сбылись все мечты. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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