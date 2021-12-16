Что категорически нельзя делать утром: приметы и суеверия

Что категорически нельзя делать утром: приметы и суеверия
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В первой половине дня нельзя занимать кому-то денег

Суеверные люди считают, что от некоторых действий, совершенных после утреннего пробуждения, зависит, каким выдастся целый день. Расскажем, какие приметы связаны с этим нелегким для многих периодом времени.

1. Не стоит вставать с постели на одну ногу. В противном случае день не задастся. Чтобы привлечь к себе удачу и благополучие, важно поставить на пол сразу две ноги, а первый шаг совершить левой нижней конечностью.

2. До завтрака нежелательно петь, иначе к концу дня придется плакать.

3. Во время утреннего приема пищи лучше отказаться от рыбы. Как гласит суеверие, велик риск в течение дня нарваться на неприятности.

4. Утром нельзя занимать кому-то денег. Тот, кто ослушается данного запрета, не скоро получит свои средства обратно.

5. А вот отдавать долги желательно утром. Тогда кошелек никогда не будет пустовать.

6. Еще одна примета связана с водой. Нужно быть аккуратным, чтобы с утра не пролить жидкость. В противном случае удача выскользнет из рук.

7. Также ничего хорошего не предвещает разбившаяся чашка. Это сулит неудачный день, полный различных испытаний.

8. Перед выходом из дома важно в правильной последовательности надеть ботинки. Сначала идет правая нога, а затем – левая. Однако если на обуви есть шнурки, то в первую очередь необходимо зашнуровать левую ногу. 

Ранее "Утро" рассказало, почему нельзя ходить босиком по дому

Анастасия ГОРЮНОВА

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