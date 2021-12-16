Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в Варварин день

Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в Варварин день
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
С этого дня начинались крепкие морозы

17 декабря в народе окрестили Варвариным днем, или Варвариными морозами.

Что можно делать 17 декабря

Женщины, мечтающие о рождении ребенка, в этот день молятся святой Варваре. Просят ее и о здоровье, и о благополучии в семье.

На Руси в этот день женщины и девушки занимались рукоделием. Кроме того, в Варварин день наводили в жилище чистоту.

Существует необычная традиция, связанная с этой датой. Срезали ветку малины и ставили дома в воду. Затем ее ставили в укромный уголок. Если ветка стала зеленой на Новый год – это хорошая примета. Считалось, что семью ждут благополучие и удача.

Что нельзя делать в Варварин день

Стирку в этот день хозяйки не затевали – это считалось дурной приметой. По народным поверьям, была велика вероятность отпугнуть удачу.

Также старались не ссориться и не говорить дурных слов – это, как говорили суеверные, могло навлечь неприятности.

Приметы на 17 декабря 2021 года

Если в этот день будет пасмурно – значит, скоро начнется сильный снегопад.

Мороз в этот день сулит долгие холода.

Если ночью звезды тускло светят – значит, скоро будет оттепель.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Немцы решили отложить сертификацию "Северного поток – 2" до лета 2022 года – СМИ

Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу

"Газпром" упрекнули в стремлении побольше заработать

Рыночные отношения перестали устраивать некоторых европейцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей