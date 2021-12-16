С этого дня начинались крепкие морозы

17 декабря в народе окрестили Варвариным днем, или Варвариными морозами.



Что можно делать 17 декабря

Женщины, мечтающие о рождении ребенка, в этот день молятся святой Варваре. Просят ее и о здоровье, и о благополучии в семье.

На Руси в этот день женщины и девушки занимались рукоделием. Кроме того, в Варварин день наводили в жилище чистоту.

Существует необычная традиция, связанная с этой датой. Срезали ветку малины и ставили дома в воду. Затем ее ставили в укромный уголок. Если ветка стала зеленой на Новый год – это хорошая примета. Считалось, что семью ждут благополучие и удача.

Что нельзя делать в Варварин день

Стирку в этот день хозяйки не затевали – это считалось дурной приметой. По народным поверьям, была велика вероятность отпугнуть удачу.

Также старались не ссориться и не говорить дурных слов – это, как говорили суеверные, могло навлечь неприятности.

Приметы на 17 декабря 2021 года

Если в этот день будет пасмурно – значит, скоро начнется сильный снегопад.

Мороз в этот день сулит долгие холода.

Если ночью звезды тускло светят – значит, скоро будет оттепель.