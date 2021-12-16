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17 декабря в народе окрестили Варвариным днем, или
Варвариными морозами.
Женщины, мечтающие о рождении ребенка, в этот день молятся святой Варваре. Просят ее и о здоровье, и о благополучии в семье.
На Руси в этот день женщины и девушки занимались рукоделием. Кроме того, в Варварин день наводили в жилище чистоту.
Существует необычная традиция, связанная с этой датой. Срезали ветку малины и ставили дома в воду. Затем ее ставили в укромный уголок. Если ветка стала зеленой на Новый год – это хорошая примета. Считалось, что семью ждут благополучие и удача.
Стирку в этот день хозяйки не затевали – это считалось дурной приметой. По народным поверьям, была велика вероятность отпугнуть удачу.
Также старались не ссориться и не говорить дурных слов – это, как говорили суеверные, могло навлечь неприятности.
Если в этот день будет пасмурно – значит, скоро начнется сильный снегопад.
Мороз в этот день сулит долгие холода.
Если ночью звезды тускло светят – значит, скоро будет оттепель.
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