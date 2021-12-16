Звезды подскажут, как добиться успехов в делах

Первая половина дня обещает быть плодотворной. Удастся завершить старые дела и взяться за что-то новое. После обеда сильно возрастет напряжение. Находить общий язык с окружающими будет достаточно сложно.

Овен

День отлично подходит для того, чтобы определиться с планами на будущее. Овнам следует полагаться на интуицию и полученный ранее опыт. Однако не стоит никуда спешить – сначала разберитесь с актуальными проблемами.

Телец

Тельцов в пятницу ждет удача в деловом плане. Вы получите шанс наладить отношения с коллегами и продвинуться вверх по карьерной лестнице. Все поставленные перед вами задачи вы будете выполнять качественно и быстро, что порадует начальство.

Близнецы

17 декабря Близнецам важно проявить инициативу. Причем это относится как к работе, так и к личной жизни. Продемонстрируйте свои знания и умения, чтобы доказать – вы достигли того уровня, когда пора получить повышение.

Рак

Раков ждет благоприятный день. В семье будет царить гармония, что не может не радовать. Близкие с радостью придут на помощь, если вы окажетесь в затруднительном положении. Обязательно выделите время для отдыха.

Лев

Звезды советуют Львам действовать решительно. Если вы с кем-то поссорились, не бойтесь сделать первый шаг на пути к примирению. Откажитесь от поверхностных суждений – сделанные вами выводы могут отличаться от действительности.

Дева

Девам стоит сконцентрировать внимание на важных делах. Не отвлекайтесь на происходящее вокруг. Только так вам удастся добиться успеха. Подумайте над тем, какие планы вы бы хотели воплотить в жизнь в ближайшем будущем.

Весы

17 декабря удача будет на стороне Весов. Вы без особых трудностей справитесь с поставленными перед вами задачами. Ваш успех будет сильно раздражать недоброжелателей. Они попытаются выбить вас из колеи. Главное, не ведитесь на провокации.

Скорпион

В этот день Скорпионы вряд ли смогут добиться желаемого. Вы будете сильно подвержены негативному влиянию со стороны. Лучше отложите важные дела на потом, иначе ошибок не избежать.

Стрелец

Стрельцам придется браться за несколько дел сразу. Однако это не будет вас напрягать. Вы будете максимально внимательными и сосредоточенными, так что ни одна важная деталь не проскочит мимо вас.

Козерог

Козерогам не стоит откровенничать с малознакомыми людьми. Своими планами лучше делиться с близкими или друзьями. Не ведитесь на поводу у своих эмоций. Это может привести к неприятным последствиям.

Водолей

17 декабря Водолеи окажутся в центре внимания. Окружающие будут восхищаться вашими талантами. Не упустите шанс показать себя с лучшей стороны. Это поможет вам найти новых партнеров или единомышленников.

Рыбы

Рыб ждет удачный день. Не бойтесь рисковать – все неприятности обойдут вас стороной. Вы сможете разобраться с проблемами на личном фронте. Партнер с удовольствием выслушает вас и одарит заботой.

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