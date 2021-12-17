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Астролог Юлия Николаева поделилась славянским гороскопом на 2022 год. По словам эксперта, особых успехов добьются трудолюбивые люди.
У древних славян 2022 год назывался бы годом Дикого Быка или Златорогого Тура. Как отметила Николаева, на протяжении 12 месяцев не должно произойти никаких серьезных потрясений. Наоборот, у многих появится шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Фортуна будет покровительствовать целеустремленным и пробивным людям. Они смогут разбогатеть и самореализоваться. Кроме того, такие личности найдут применение всем своим талантам, передает портал "Астромеридиан".
Николаева заявила, что удача улыбнется тем, кто готов много работать. Трудолюбие обязательно будет оценено по достоинству и вознаграждено.
Людям, предпочитающим зарабатывать деньги сомнительными методами, придется пересмотреть свои взгляды на жизнь. В противном случае на них обрушится весь гнев Тура.
Отношения в семье выйдут на новый уровень. Связь между супругами укрепится, что сделает чувства между ними более зрелыми. Рядом с партнером все трудности покажутся пустяками.
Конечно, имеются и напряженные моменты. Поскольку бык – достаточно агрессивное животное, то есть риск стать заложником собственных эмоций. Не стоит копить в себе негатив, иначе это приведет к неприятным последствиям.
Астролог не советует закрывать глаза на свое здоровье. Важно избегать перегрузок, которые могут надолго выбить из колеи.
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