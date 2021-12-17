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18 декабря в народе прозвали
Саввиным днем. Существует ряд примет, которым суеверные люди старались
следовать.
Женщины по традиции в этот день собирались на посиделки. Но не праздно болтали, а занимались рукоделием. Гостей на Саввин день потчевали постными блюдами, так как продолжался Рождественский пост.
Дурной приметой считалась работа, особенно тяжелая. Суеверные старались отказаться от труда и провести время дома, с семьей.
Есть на 18 декабря и особая примета для женщин. На Руси считалось, что беременным в этот день нельзя мыть голову. Народные поверья гласят, что ребенок ослушавшейся запрета женщины может в будущем страдать от проблем с памятью.
Если дрова в печи трещат, это предвещает крепкие морозы.
Если слышно пение снегирей, значит, скоро будет сильный снегопад.
Дым из трубы идет столбом – к холодам в ближайшее время.
В Совфеде ждут от Белого дома большей ясности
Брюссель давно не является самостоятельным игроком