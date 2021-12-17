Суеверные старались отказаться от работы

18 декабря в народе прозвали Саввиным днем. Существует ряд примет, которым суеверные люди старались следовать.



Что можно делать 18 декабря

Женщины по традиции в этот день собирались на посиделки. Но не праздно болтали, а занимались рукоделием. Гостей на Саввин день потчевали постными блюдами, так как продолжался Рождественский пост.

Что нельзя делать в Саввин день

Дурной приметой считалась работа, особенно тяжелая. Суеверные старались отказаться от труда и провести время дома, с семьей.

Есть на 18 декабря и особая примета для женщин. На Руси считалось, что беременным в этот день нельзя мыть голову. Народные поверья гласят, что ребенок ослушавшейся запрета женщины может в будущем страдать от проблем с памятью.

Приметы на 18 декабря 2021 года

Если дрова в печи трещат, это предвещает крепкие морозы.

Если слышно пение снегирей, значит, скоро будет сильный снегопад.

Дым из трубы идет столбом – к холодам в ближайшее время.