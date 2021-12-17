Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

В первой половине дня не стоит пренебрегать собственной интуицией. Она подскажет, как выйти из той или иной затруднительной ситуации. Не исключены интересные знакомства. После обеда можно будет заняться решением старых проблем.

Овен

18 декабря удача покинет Овнов. Астрологи не советуют вам заключать важные договоры или принимать судьбоносные решения. Лучше отложите это на более благоприятный период. Отличным вариантом для вас станет времяпровождение в домашней обстановке.

Телец

Тельцы смело могут браться за реализацию давних идей. Вы поймете, какой путь выбрать для того, чтобы добиться успеха. Родные и друзья поддержат все ваши начинания. Не стесняйтесь обращаться за советом, если попали в тупиковую ситуацию.

Близнецы

Если Близнецы будут прислушиваться к своей интуиции, то буквально свернут горы. Постарайтесь придерживаться четкого плана действий. Обязательно выделите время для любимого дела. Это подарит вам позитивные эмоции.

Рак

В субботу Раки получат шанс разобраться с финансовыми проблемами. Вы скорее всего найдете дополнительный источник дохода. Покажите, на что вы способны – начальство по достоинству оценит ваши старания.

Лев

Многие Львы почувствуют, как сильно устали от рутины. Это значит, что пришла пора поменять свою жизнь в лучшую сторону. Уйдите с нелюбимой работы и начните заниматься тем, что приносит вам истинное удовольствие.

Дева

Дев могут пригласить на какое-то мероприятие, в котором будет участвовать весь рабочий коллектив. Не спешите искать причины для отказа. В противном случае вы упустите шанс сблизиться с коллегами и начальством.

Весы

День не подходит для того, чтобы браться за что-то новое. Лучше акцентируйте внимание на старых задачах. Будьте внимательны – недоброжелатели попытаются выбить вас из колеи. Перед тем, как подписывать какие-то документы, обязательно перепроверьте всю информацию.

Скорпион

18 декабря активность Скорпионов будет на высоте. Вы добьетесь успехов не только в карьере, но и на любовном фронте. Проведите больше времени в кругу семьи. Близкие как никогда нуждаются в вашем внимании.

Стрелец

Первая половина дня у Стрельцов выдастся напряженной. Возможны ссоры и глупые ошибки. Постарайтесь сгладить все острые углы и найти компромиссное решение. После обеда отложите все дела в сторону. Пришла пора как следует расслабиться.

Козерог

Козероги с легкостью найдут общий язык с окружающими. Не исключено, что ваш авторитет окрепнет. Займитесь поиском единомышленников или новых партнеров. В субботу на вашем пути буду встречаться только достойные люди.

Водолей

Отличный день для того, чтобы заняться чем-то творческим. Водолеи раскроют в себе скрытый потенциал и найдут применение своим талантам. Появляющиеся задачи не будут вызывать никаких сложностей.

Рыбы

Рыбы смогут восстановить связи со старыми друзьями. Вполне возможно, что в этот день многие будут нуждаться в вашей помощи. Правильно расставьте приоритеты и уделите внимание родным.

Ранее астролог Юлия Николаева раскрыла особенности 2022 года по славянскому календарю.