В это время принято было раздавать долги и просить прощения

19 декабря православные праздную день святого Николая Чудотворца. В народе же его прозвали Николиным днем, или Николой Зимним.



Что можно делать 19 декабря

По давней традиции в этот деть под подушку детям клали подарки.

Также 19 декабря устраивали сватовство.

Хорошей приметой считалось отдать все долги, а также уладить старые конфликты.

На Николу Зимнего наши предки устраивали посиделки с обильным угощением, приглашая друзей и родных.

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца

Суеверные говорили, что нельзя пребывать в дурном настроении, ссориться. Особенно плохой приметой было ругать малышей.

В этот день мужчины не занимались тяжелой работой, а хозяйки отказывались от стирки и уборки.

Брать взаймы или одалживать, по приметам, плохая затея. Можно отпугнуть удачу.

Приметы на 19 декабря 2021 года

Если в этот день будет сильный снегопад, значит, весна придет поздно.

Мороз 19 декабря предвещает непогоду в мае.