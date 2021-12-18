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19 декабря православные праздную день святого Николая
Чудотворца. В народе же его прозвали Николиным днем, или Николой Зимним.
По давней традиции в этот деть под подушку детям клали подарки.
Также 19 декабря устраивали сватовство.
Хорошей приметой считалось отдать все долги, а также уладить старые конфликты.
На Николу Зимнего наши предки устраивали посиделки с обильным угощением, приглашая друзей и родных.
Суеверные говорили, что нельзя пребывать в дурном настроении, ссориться. Особенно плохой приметой было ругать малышей.
В этот день мужчины не занимались тяжелой работой, а хозяйки отказывались от стирки и уборки.
Брать взаймы или одалживать, по приметам, плохая затея. Можно отпугнуть удачу.
Если в этот день будет сильный снегопад, значит, весна придет поздно.
Мороз 19 декабря предвещает непогоду в мае.
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