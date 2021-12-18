Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на воскресенье

Луна 19 декабря окажется в знаке Близнецы. В это воскресенье можно заниматься крупными делами: затевать ремонт, покупать машину или отправляться в путешествие. Как лучше провести этот день – в нашем гороскопе.

Овен

Представителям знака можно заняться финансовыми вопросами в этот день. Распланируйте свой бюджет на следующий год, поставьте себе новые финансовые цели. Позитивные тенденции воскресенья помогут Овнам всего добиться.

Телец

Астрологи рекомендуют Тельцам не затягивать с важными задачами. Даже если вам не хочется принимать сложные решения, которые могут кого-то обидеть, стоит, в первую очередь, задуматься о себе.

Близнецы

Поберегите здоровье. Сейчас велик риск для Близнецов заболеть, может напомнить о себе старая травма или недуг. Отдохните 19 декабря от всех забот и работы.

Рак

Раков ждет романтический день. Представители знака наконец поймут, что сделали правильный выбор. Не забудьте сказать об этом своему партнеру, чтобы еще сильнее укрепить отношения.

Лев

Проведите 19.12.2021 в спокойной обстановке. Львам сейчас нужно восполнить потраченные силы. Посмотрите любимый фильм и устройте праздник живота.

Дева

Вы наконец готовы покорять сердца противоположного пола. Оставьте все сомнения позади и заполните анкету на сайте знакомств. Для Дев настал период любви и счастья.

Весы

19.12. Весам не захочется никуда выходить из дома. Однако обстоятельства заставят вас провести все воскресенье в разъездах. Не отказывайте окружающим в помощи, Вселенная вас потом отблагодарит.

Скорпион

В полнолуние Скорпионы будут эмоционально нестабильны. Держите себя в руках. Сейчас нельзя поддаваться на провокации окружающих, иначе не избежать серьезных проблем.

Стрелец

19 декабря Стрельцам нельзя ничего менять в своей жизни. Поэтому занимайтесь рутинными делами: приберитесь дома, приготовьте ужин и погуляйте с семьей.

Козерог

Весь день Козероги будут суетиться. Будет казаться, что у вас ничего не получается. Однако это не так. Попробуйте помедитировать 15 минут и сразу станет легче.

Водолей

Благоприятный день для Водолеев. Воскресенье можно посвятить самообразованию. Не бойтесь ставить перед собой даже самые смелые цели. Звезды сейчас на вашей стороне.

Рыбы

Астрологи рекомендуют Рыбам провести 19 декабря рядом с друзьями. Позовите близких в гости или отправляйтесь на природу. Тогда удастся подзарядиться позитивом и энергией, чего вам сейчас не хватает.

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