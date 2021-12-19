Какие знаки зодиака ждет хорошая прибыль в 2022 году

Какие знаки зодиака ждет хорошая прибыль в 2022 году
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Вселенная обещает нам финансовую встряску

Весь 2022-й год, в отличие от предыдущего, пройдет для всех представителей зодиакального круга в мыслях о финансах и недвижимости. Уже с 19 декабря 2021-го вплоть до 29 января нового года Венера окажется ретроградной планетой – из-за нее нам и придется переосмыслить собственное отношение к деньгам.

Впрочем, в этот период гарантированной финансовой встряски кому-то повезет. И Вселенная окажется благосклонна к некоторым представителям зодиакального круга.

Водолей

В первой половине года вас ждет расширение денежных потоков. Но есть небольшая оговорка. Чтобы разбогатеть, нужно исключить расточительство в любой его форме – то есть экономить придется на многом. А вот заняться планированием по привлечению средств и приобретением недвижимости совсем неплохо.

Рыбы

Вам также надлежит проявлять некоторую активность. Главным образом, с мая по октябрь. Преодолеете собственную нерешительность – укрепите свое финансовое положение. А там и до успеха недалеко.

Овны 

Самое лучшее время для получения дополнительных доходов – вторая половина 2022 года. На этот раз вашими верными помощниками станут наглость и самоуверенность. Прав тот, кто сказал, что эго не должно отталкивать людей, однако успех любит человека, уверенного в себе и своем успехе.

Весы

Проявляйте крайнюю осмотрительность во всем, что имеет хотя бы опосредованное отношение к финансам. Деньги начинаются с самого маленького: с деловых переговоров, личных отношений и многого другого. А вот неисполнение договоренностей может привести к тому, что вы в одночасье потеряете все деньги.

Ранее мы рассказывали, какие вещие сны можно увидеть после Нового года.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Порошенко русским матом поторопил водителя и умчал в аэропорт - видео

Экс-лидер улетел от закона в дипломатическое турне

Почему Евросоюз продлил санкции против России: ответ эксперта

Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей