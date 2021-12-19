Вселенная обещает нам финансовую встряску

Весь 2022-й год, в отличие от предыдущего, пройдет для всех представителей зодиакального круга в мыслях о финансах и недвижимости. Уже с 19 декабря 2021-го вплоть до 29 января нового года Венера окажется ретроградной планетой – из-за нее нам и придется переосмыслить собственное отношение к деньгам.

Впрочем, в этот период гарантированной финансовой встряски кому-то повезет. И Вселенная окажется благосклонна к некоторым представителям зодиакального круга.

Водолей

В первой половине года вас ждет расширение денежных потоков. Но есть небольшая оговорка. Чтобы разбогатеть, нужно исключить расточительство в любой его форме – то есть экономить придется на многом. А вот заняться планированием по привлечению средств и приобретением недвижимости совсем неплохо.

Рыбы

Вам также надлежит проявлять некоторую активность. Главным образом, с мая по октябрь. Преодолеете собственную нерешительность – укрепите свое финансовое положение. А там и до успеха недалеко.

Овны

Самое лучшее время для получения дополнительных доходов – вторая половина 2022 года. На этот раз вашими верными помощниками станут наглость и самоуверенность. Прав тот, кто сказал, что эго не должно отталкивать людей, однако успех любит человека, уверенного в себе и своем успехе.

Весы

Проявляйте крайнюю осмотрительность во всем, что имеет хотя бы опосредованное отношение к финансам. Деньги начинаются с самого маленького: с деловых переговоров, личных отношений и многого другого. А вот неисполнение договоренностей может привести к тому, что вы в одночасье потеряете все деньги.

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