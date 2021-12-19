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20 декабря в народе называли Амвросимовым днем. Рождественский
пост продолжался, а народ потихоньку начинал подготовку к одному из важнейших
христианских праздников – Рождеству Христову.
Обычно в этот день хозяйки приводили в порядок жилище – стирали, убирали.
Молодые девушки садились за рукоделие, шили себе приданое. Была на этот счет примета – суеверные верили, что чем красивее девушка сшила себе платье, тем скорее она счастливо выйдет замуж.
Плохой приметой считалось ходить в слишком цветастой, яркой одежде. Так можно было привлечь внимание злых духов.
Крупные покупки в этот день делать не стоит – есть риск купить товар с браком или то, что быстро разонравится.
Суеверные старались не общаться с незнакомцами. Лучше провести день в кругу друзей и родственников.
Если пошел мокрый снег, значит, летом надолго зарядят дожди.
Если 20 декабря за окном ясно – значит, скоро ударят морозы.
Сильную метель предвещает скрывшееся в тумане солнце.
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