Наши предки начинали готовиться к Рождеству

20 декабря в народе называли Амвросимовым днем. Рождественский пост продолжался, а народ потихоньку начинал подготовку к одному из важнейших христианских праздников – Рождеству Христову.



Что можно делать 20 декабря

Обычно в этот день хозяйки приводили в порядок жилище – стирали, убирали.

Молодые девушки садились за рукоделие, шили себе приданое. Была на этот счет примета – суеверные верили, что чем красивее девушка сшила себе платье, тем скорее она счастливо выйдет замуж.

Что нельзя делать в Амвросимов день

Плохой приметой считалось ходить в слишком цветастой, яркой одежде. Так можно было привлечь внимание злых духов.

Крупные покупки в этот день делать не стоит – есть риск купить товар с браком или то, что быстро разонравится.

Суеверные старались не общаться с незнакомцами. Лучше провести день в кругу друзей и родственников.

Приметы на 20 декабря 2021 года

Если пошел мокрый снег, значит, летом надолго зарядят дожди.

Если 20 декабря за окном ясно – значит, скоро ударят морозы.

Сильную метель предвещает скрывшееся в тумане солнце.