Гороскоп на 20 декабря 2021 года

Гороскоп на 20 декабря 2021 года
Фото: pixabay.com
Для кого понедельник будет тяжелым, а кому повезет – читайте в астрологическом прогнозе

"Утро" расскажет, к чему готовиться всем знакам зодиака в начале рабочей недели.

Овен

20.12.2021 представителей этого знака зодиака ждет хороший день. Задуманное удастся претворить в жизнь, проблемы тоже разрешатся. Звезды советуют держать эмоции под контролем и не вспыхивать, услышав критику.

Телец

Тельцам 20 декабря придется потрудиться, если они хотят получить повышение. Возможно, на работе вам сделают предложение, которое заставит задуматься: поступиться ли моральными принципами ради финансовой выгоды.

Близнецы

В понедельник, 20 декабря, звезды советуют Близнецам прислушиваться к своей интуиции. Возможно, именно ваше чутье поможет найти новый источник заработка и добиться поставленных амбициозных целей.

Рак

Начало рабочей недели вовсе не означает, что нужно работать на пределе сил и возможностей. Не переусердствуйте, иначе скоро у вас может случиться нервный срыв. Постарайтесь не взваливать на себя слишком много и находите время для отдыха.

Лев

Львы 20 декабря будут на высоте. На работе вам выпадет шанс эффектно продемонстрировать свой профессионализм. Звезды говорят, что руководство не оставит это незамеченным.

Тем, кто в отношениях, не рекомендуется проявлять к партнеру излишнюю ревность, иначе возможен серьезный конфликт или даже расставание.

Дева

В понедельник вам предстоит решить множество задач. Однако вам все по силам – звезды говорят, что 20 декабря будет весьма продуктивным, а вы почувствуете прилив энергии. За рабочими моментами постарайтесь не забыть о родных и близких – им тоже нужно ваше внимание.

Весы

Весам гороскоп сулит улучшение материального положения. Одиноким представителям этого знака зодиака, возможно, выпадет шанс встретить свою любовь.

Скорпион

Смело назначайте важные встречи и переговоры на 20 декабря. Звезды говорят, что все пройдет как нельзя лучше. А вот финансовые сделки в понедельник лучше не заключать.

Стрелец

В понедельник вам выпадет шанс осуществить свои мечты. Продуктивный день будет и на работе – возможно, вам удастся заключить выгодные сделки. Звезды не советуют одалживать деньги 20 декабря.

Козерог

Понедельник будет напряженным. Однако усилия будут вознаграждены – то, чего вы добивались очень долго, наконец, осуществится. Вечер проведите в спортзале или отправляйтесь на прогулку – физическая активность поможет снять стресс.

Водолей

В понедельник звезды не советуют тратить крупные суммы. 20 декабря вы, возможно, познакомитесь с новыми людьми, которые помогут вам в будущем.

Рыбы

20 декабря может случиться нечто непредвиденное, что приведет к незапланированным денежным тратам, предупреждают звезды. Не стесняйтесь в трудной ситуации обращаться к близким за советом.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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