Обдумайте свои поступки и действия в преддверии Нового года

Приближается новый 2022-й год. Пришло время подвести черту и понять, что было хорошего, а в чем вы проявили явный недочет. Разберитесь во внутренних противоречиях, расставьте приоритеты на все двенадцать месяцев вперед.

Овен

Непростое начало недели – придется попотеть, чтобы разобраться с рабочими проблемами. Однако ничто не вечно, и после каждой тягости наступает облегчение. Поднажмите: до 2022-го года остались считанные дни, а ворваться в него нужно с триумфом и на белом коне.

Телец

Встречи и постоянные знакомства? Ни в коем случае не стоит пренебрегать таким шансом. Люди тянутся к вам, а значит, в этом есть явная выгода: новое общение дает больше возможностей и позволяет обзавестись связями.

Близнецы

Созерцание и духовность – вот то, с чем вам придется столкнуться. Денег вы всегда успеете заработать, а подумать о себе никогда не бывает лишним. Чтобы не превратиться в пустую оболочку, нужно развиваться и открывать новые горизонты.

Рак

Нужно привлекать к себе внимание – иначе никто не узнает о вашей пылкой, страстной и такой интересной натуре. Увы, жизнь наша зависит от других людей – никуда от этого не деться. А одиночкам приходится весьма туго.

Лев

Ваша уникальность состоит в самодостаточности – чтобы сохранять в себе уверенность, многие берут количеством и полагаются на остальных. Вам природа отвела силы для того, чтобы расправляться с проблемами в одиночку, однако союзники никогда не бывают лишними.

Дева

Первые три-четыре дня – работа над допущенными ошибками и волокита с рабочими бумагами. Если от работы хочется уже волком выть, то можно и расслабиться вечером с друзьями часок-другой.

Весы

Чтобы мечта стала явью, нужна постоянная работа. А если вы себя не переосилите и не встанете с кровати, то можно смело распрощаться с заветной целью – она так и останется висеть где-то на небе с остальными звездами, которые все не дождутся, когда их достанут.

Скорпион

Терпение и бдительность – вот то поведение, которого необходимо придерживаться в такие неспокойные времена. Финансовые риски гарантированы даже таким глыбам, как вы.

Стрелец

О шумных и веселых компаниях нужно забыть до 2022 года. Дела никто за вас не сделает, и работы еще полно. Поднажмите – всего чуть больше недели до праздника.

Козерог

Новый год можно отметить без роскоши и лишних трат, а сэкономленные деньги вложить в себя – например, отправиться в теплую и солнечную страну на пару дней. Отдохнуть душой и телом, понежиться в теплых солнечных лучах.

Водолей

Спорт и утренняя гимнастика – вот то, что сохранит тонус и бодрость при такой утомительной работе. Иначе можно заработать себе больной позвоночник, а перерабатывать опасно, знаете ли.

Рыбы

Пока есть возможность отдохнуть, используете ее с умом. Гуляйте, дышите свежим воздухом и размышляйте о вечном.

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