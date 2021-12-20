Гороскоп на 21 декабря 2021 года

Гороскоп на 21 декабря 2021 года
Фото: depositphotos.com
Звезды расскажут, что готовит нам день грядущий

21 декабря станет для всех знаков зодиака временем для подведения некой символической черты – нужно выкроить час-другой для того, чтобы посидеть в одиночестве и подумать над своими успехами и неудачами.

Овен

День сулит вам небывалый эмоциональный подъем. Успехи творческого и  профессионального плана, не исключены везения – можете побаловаться игрой в лотерею или найти выгодное предложение в магазинах бытовой техники.

Телец

Помните, что ничто не вечно – ваши беды и внутренние скитания когда-то закончатся. А пока что нужно трудиться, не опуская рук, и надеяться на лучшее. Звезды говорят, что в скором времени вы справитесь со всеми трудностями.

Близнецы

Внимательно и тщательно следите за состоянием своего организма – день не очень приятный для прогулок и занятий спортом на открытом воздухе. Не исключены физические травмы или отравления. Не нужно перенапрягаться.

Рак

Соберите все остатки своей воли в кулак – только внутренний дух поможет перенести со стойкостью испытания, которые на вас обрушатся в этот день. В битве побеждают дипломаты – помните об этом.

Лев

Удачный день для романтических знакомств и налаживания деловых связей. Фортуна, кажется, вас облюбовала – можете сыграть в лотерею, дождаться приятного подарка или материальной выгоды.

Дева

Успехи в рабочих делах – но и на личном фронте. Вечер можно посвятить духовным практикам, очищению сознания от дурных и неприятных мыслей, а также успокоить расшатанные нервы.

Весы

Задумайтесь о том, насколько противоречива ваша душа. Что уж говорить об остальных – порой вы сами не знаете, чего в конечном итоге желаете от жизни.

Скорпион

Не нужно пороть горячку, принимать впопыхах решения и полагаться исключительно на интуицию. Никто не знает вас так, как окружающие – вот с ними и нужно посоветоваться по волнующему вопросу.

Стрелец

Не исключен упадок сил. Что поможет? Осторожность, внимательность, эмоциональный покой и хорошая еда. Никаких секретов, в общем-то, и нет.

Козерог

Поистине, настал наконец ваш звездный час. Направьте все свое внимание на представителей противоположного пола. О личной жизни давно пора задуматься. А что касается планов и их исполнения – целеустремленности вам не занимать, можно на мгновение забыть о карьере и взять пару дней отдыха.

Водолей

Прилив энергии позволит сдвинуть горы и легко справиться с самой серьезной трудностью. Не нужно упускать свой шанс – используйте его вовсю.

Рыбы

Вот уж кому нужно проявлять сегодня внимательность и осторожность 21 декабря, так это Рыбам. Необдуманность и чрезмерная доверчивость даже к незнакомым людям точно не доведут вас до добра.

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 20 по 26 декабря.


Игорь ЛУКЬЯНОВ
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