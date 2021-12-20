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21 декабря православная церковь отмечает день Анфисы Римской – святой, жившей в пятом веке. Анфиса была супругой сановника в Риме. По преданию, ее крестил Амвросий Миланский, чтимый и в наши дни.
В один из дней к Анфисе обратилась супруга префекта с предложением об арианском крещении – оно отрицало двуединство Бога как Сына и Отца. Анфиса отказалась, за что была сожжена на костре. Супруг, испугавшись всех последствий, поспешил переменить веру. Однако кара небесная не обошла наказанием ни его, ни саму жену градоначальника.
Традиции и обычаи
Прежде всего, женщинам было предписано проводить этот день, занимаясь дома рукоделием. Старались крестьяне избегать "лишнего глаза" – чтобы никто не сглазил хозяйку, пока она занимается шитьем.
Всем женщинам и девушкам в старину в день Анфисы полагалось прясть, ткать и вышивать. Делалась эта рутинная работа в одиночестве. А если кто не желал уединяться – шили и проводили обряды против порчи. Молодые рукодельницы обвивали запястье нитью из шелка, чтобы не уколоть острой иглой пальцы.
А сшитая в день Анфисы Мученицы вышивка использовалась для защиты дома – русичи, как сегодня считают многие, делали подобные ромбы и крестообразные фигуры, чтобы отвадить беду и нечистых духов.
Дурным знаком считалось незавершение важного дела до конца дня – поэтому все дела старались закончить в срок. На завтра никто не откладывал. Еще одна плохая примета – неуплата долгов и жадность. Если кто-то просит оказать помощь и вытащить из беды, способ нужно найти.
Ранее мы рассказывали о том, что нельзя отдавать даром.
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