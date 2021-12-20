Приметы на 21 декабря: что нельзя делать в день Анфисы Римской

Приметы на 21 декабря: что нельзя делать в день Анфисы Римской
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
В этот день в старину женщины занимались рукоделием

21 декабря православная церковь отмечает день Анфисы Римской – святой, жившей в пятом веке. Анфиса была супругой сановника в Риме. По преданию, ее крестил Амвросий Миланский, чтимый и в наши дни.

В один из дней к Анфисе обратилась супруга префекта с предложением об арианском крещении – оно отрицало двуединство Бога как Сына и Отца. Анфиса отказалась, за что была сожжена на костре. Супруг, испугавшись всех последствий, поспешил переменить веру. Однако кара небесная не обошла наказанием ни его, ни саму жену градоначальника.

Традиции и обычаи

Прежде всего, женщинам было предписано проводить этот день, занимаясь дома рукоделием. Старались крестьяне избегать "лишнего глаза" – чтобы никто не сглазил хозяйку, пока она занимается шитьем.

Всем женщинам и девушкам в старину в день Анфисы полагалось прясть, ткать и вышивать. Делалась эта рутинная работа в одиночестве. А если кто не желал уединяться – шили и проводили обряды против порчи. Молодые рукодельницы обвивали запястье нитью из шелка, чтобы не уколоть острой иглой пальцы. 

А сшитая в день Анфисы Мученицы вышивка использовалась для защиты дома – русичи, как сегодня считают многие, делали подобные ромбы и крестообразные фигуры, чтобы отвадить беду и нечистых духов.

Что нельзя делать в день Анфисы Римской

Дурным знаком считалось незавершение важного дела до конца дня – поэтому все дела старались закончить в срок. На завтра никто не откладывал. Еще одна плохая примета – неуплата долгов и жадность. Если кто-то просит оказать помощь и вытащить из беды, способ нужно найти.

Приметы в день Анфисы Римской

  • Морозная погода – к мягкой зиме;
  • Вьюга на улице – к дождливому лету;
  • Воробьи суетятся – к лютым морозам.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя отдавать даром.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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