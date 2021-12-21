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Первая половина дня отлично подходит для решения важных задач. У многих получится найти ответы на интересующие их вопросы. Появится шанс наладить отношения с коллегами и начальством. После обеда могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания.
22 декабря Овнам стоит отказаться от спешки. Велик риск совершить глупые ошибки, о которых вы будете жалеть впоследствии. Не перекладывайте ответственность на других. Чтобы добиться успеха, вам достаточно быть внимательными к деталям.
Тельцам нежелательно идти на поводу у собственных иллюзий. Это не приведет ни к чему хорошему. Не влезайте в сомнительные авантюры. Лучше проведите время в спокойной домашней обстановке.
Близнецов ждет неудачный день. Вам вряд ли удастся избежать ссор с близкими. Постарайтесь сгладить все острые углы и найти компромисс. В среду кому-то скорее всего понадобится ваша помощь.
Ракам важно акцентировать внимание на своем здоровье. Не нужно закрывать глаза на старые недуги. Подумайте, что бы вы могли изменить, чтобы чувствовать себя лучше. Возможно, пришла пора начать правильно питаться.
До обеда самочувствие Львов будет не очень хорошим. Вы можете столкнуться с сильной головной болью и слабостью. Отложите все важные дела на потом и позвольте себе отдохнуть. Займитесь чем-то приятным – это зарядит вас позитивом.
22 декабря Девы почувствуют необходимость привести мысли в порядок. Разберитесь в собственных желаниях, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. Уделите внимание решению бытовых вопросов.
В этот день активизируются недоброжелатели. Весам нужно быть особенно аккуратными. Помните – за милой улыбкой может скрываться злой умысел. Чтобы не нарваться на неприятности, звезды советуют вам ни с кем не знакомиться.
Отличный день для того, чтобы провести время в кругу семьи. Скорпионы будут счастливы поговорить с родными по душам. А вот вечер лучше провести в одиночестве. Посмотрите любимый фильм или почитайте интересную книгу.
Первая половина дня у Стрельцов выдастся достаточно продуктивной. Вы завершите старые дела и возьметесь за что-то новое. После обеда вас посетит чувство апатии. Чтобы прийти в себя, отправьтесь на прогулку и подышите свежим воздухом.
Козерогов ждет крайне благоприятный день. Вы будете купаться во внимании и заботе. Ваше настроение ничто не омрачит, так что не упустите шанс реализовать давнюю мечту. Партнер готовит для вас какой-то сюрприз.
Недоброжелатели попытаются выбить Водолеев из колеи. Не ведитесь на провокации и не принимайте важные решения под действием эмоций. Обдумывайте каждое свое действие, и тогда серьезные проблемы обойдут вас стороной.
Рыбы получат шанс добиться успехов в карьерном плане. Не исключено, что вы найдете единомышленников и новых партнеров. Ближе к вечеру ваше самочувствие может ухудшиться. Позвольте себе как следует расслабиться.
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