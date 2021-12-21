Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

Первая половина дня отлично подходит для решения важных задач. У многих получится найти ответы на интересующие их вопросы. Появится шанс наладить отношения с коллегами и начальством. После обеда могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания.

Овен

22 декабря Овнам стоит отказаться от спешки. Велик риск совершить глупые ошибки, о которых вы будете жалеть впоследствии. Не перекладывайте ответственность на других. Чтобы добиться успеха, вам достаточно быть внимательными к деталям.

Телец

Тельцам нежелательно идти на поводу у собственных иллюзий. Это не приведет ни к чему хорошему. Не влезайте в сомнительные авантюры. Лучше проведите время в спокойной домашней обстановке.

Близнецы

Близнецов ждет неудачный день. Вам вряд ли удастся избежать ссор с близкими. Постарайтесь сгладить все острые углы и найти компромисс. В среду кому-то скорее всего понадобится ваша помощь.

Рак

Ракам важно акцентировать внимание на своем здоровье. Не нужно закрывать глаза на старые недуги. Подумайте, что бы вы могли изменить, чтобы чувствовать себя лучше. Возможно, пришла пора начать правильно питаться.

Лев

До обеда самочувствие Львов будет не очень хорошим. Вы можете столкнуться с сильной головной болью и слабостью. Отложите все важные дела на потом и позвольте себе отдохнуть. Займитесь чем-то приятным – это зарядит вас позитивом.

Дева

22 декабря Девы почувствуют необходимость привести мысли в порядок. Разберитесь в собственных желаниях, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. Уделите внимание решению бытовых вопросов.

Весы

В этот день активизируются недоброжелатели. Весам нужно быть особенно аккуратными. Помните – за милой улыбкой может скрываться злой умысел. Чтобы не нарваться на неприятности, звезды советуют вам ни с кем не знакомиться.

Скорпион

Отличный день для того, чтобы провести время в кругу семьи. Скорпионы будут счастливы поговорить с родными по душам. А вот вечер лучше провести в одиночестве. Посмотрите любимый фильм или почитайте интересную книгу.

Стрелец

Первая половина дня у Стрельцов выдастся достаточно продуктивной. Вы завершите старые дела и возьметесь за что-то новое. После обеда вас посетит чувство апатии. Чтобы прийти в себя, отправьтесь на прогулку и подышите свежим воздухом.

Козерог

Козерогов ждет крайне благоприятный день. Вы будете купаться во внимании и заботе. Ваше настроение ничто не омрачит, так что не упустите шанс реализовать давнюю мечту. Партнер готовит для вас какой-то сюрприз.

Водолей

Недоброжелатели попытаются выбить Водолеев из колеи. Не ведитесь на провокации и не принимайте важные решения под действием эмоций. Обдумывайте каждое свое действие, и тогда серьезные проблемы обойдут вас стороной.

Рыбы

Рыбы получат шанс добиться успехов в карьерном плане. Не исключено, что вы найдете единомышленников и новых партнеров. Ближе к вечеру ваше самочувствие может ухудшиться. Позвольте себе как следует расслабиться.

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