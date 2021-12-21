Астрологи рассказали, как избежать поворота судьбы в худшую сторону

21 декабря нас ждет последняя зеркальная дата уходящего года. Нумерологи и вовсе называют такие дни особенными, не исключая чудес, свидетелями которых мы можем стать из-за причудливой игры самих звезд. Нужно пользоваться моментом: добрая Вселенная сегодня точно не откажет. Главное – знать, что именно вы желаете загадать. Однако есть и обратная сторона медали. Красная цифра может принести лишь проблемы и суматоху, если нарушить все правила.

Так как Луна с Солнцем окажутся в знаке Огня, многие почувствуют небывалый прилив уверенности. Однако на самом деле это чувство ничем не подкреплено. Опрометчивость сегодня наказуема так, как никогда.

Астрологи считают, что все неизбежные перемены в жизни нужно принять со смиренностью. Иными словами, не стоит испытывать судьбу и приводить в гнев небеса, требуя чего-то большего. День и так располагает к великой удаче, а меру нужно знать всегда, пишет РИА ФАН.

Еще одна особенность 21 декабря – зеркальная часть состоит из тех же цифр, что и текущий год. Поэтому для привлечения удачи требуется настрой на позитив. Если вы будет полны внутреннего негатива, он вернется к вам вдвойне или втройне – от всех окружающих, уточняют астрологи

В эту красную дату крайне важно не творить зла и не вступать в бытовой конфликт. Крайне опасны необдуманные поступки. Неудачу потерпят сегодня и те, кто постоянно зацикливается на собственных провалах.

21 декабря нужно настроиться лишь на позитивный лад – звезды дарят шанс реализовать свой потенциал за счет всех внутренних ресурсов и энергетики. Вам поможет сама Вселенная – когда еще представится подобный шанс?

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