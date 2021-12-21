Все вернется бумерангом: какую опасность таит в себе зеркальная дата 21.12.21

Все вернется бумерангом: какую опасность таит в себе зеркальная дата 21.12.21
Фото: Утро.ру
Астрологи рассказали, как избежать поворота судьбы в худшую сторону

21 декабря нас ждет последняя зеркальная дата уходящего года. Нумерологи и вовсе называют такие дни особенными, не исключая чудес, свидетелями которых мы можем стать из-за причудливой игры самих звезд. Нужно пользоваться моментом: добрая Вселенная сегодня точно не откажет. Главное – знать, что именно вы желаете загадать. Однако есть и обратная сторона медали. Красная цифра может принести лишь проблемы и суматоху, если нарушить все правила.

Так как Луна с Солнцем окажутся в знаке Огня, многие почувствуют небывалый прилив уверенности. Однако на самом деле это чувство ничем не подкреплено. Опрометчивость сегодня наказуема так, как никогда.

Астрологи считают, что все неизбежные перемены в жизни нужно принять со смиренностью. Иными словами, не стоит испытывать судьбу и приводить в гнев небеса, требуя чего-то большего. День и так располагает к великой удаче, а меру нужно знать всегда, пишет РИА ФАН.

Еще одна особенность 21 декабря – зеркальная часть состоит из тех же цифр, что и текущий год. Поэтому для привлечения удачи требуется настрой на позитив. Если вы будет полны внутреннего негатива, он вернется к вам вдвойне или втройне – от всех окружающих, уточняют астрологи

В эту красную дату крайне важно не творить зла и не вступать в бытовой конфликт. Крайне опасны необдуманные поступки. Неудачу потерпят сегодня и те, кто постоянно зацикливается на собственных провалах.

21 декабря нужно настроиться лишь на позитивный лад – звезды дарят шанс реализовать свой потенциал за счет всех внутренних ресурсов и энергетики. Вам поможет сама Вселенная – когда еще представится подобный шанс? 

Ранее мы рассказывали, как правильно загадать желание на 21 декабря.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Часть пенсионеров может получить выплату в 19 тысяч рублей в декабре – СМИ

Деньги ПФР перечислит, если выполнен ряд условий

Цены в России вырастут на 50% - эксперт

Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей