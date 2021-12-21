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22 декабря православные молятся святой Анне. Они вспоминают о чудесном событии, связанном с ее именем – зачатии Пресвятой Богородицы.
Анна и ее муж Иоаким мечтали завести ребенка, однако у них ничего не получалось. Супруги уже находились на грани отчаяния, когда им явился ангел. Божий посланник сообщил – в скором времени в семье произойдет пополнение. Обрадованные муж и жена пообещали, что в будущем отдадут свое чадо в храм.
Слова ангела оказались правдой. Анна забеременела и родила дочь. Девочку назвали Марией. Супруги тоже сдержали свое обещание – когда малышке исполнилось три года, ее привели в Иерусалимский храм. Там Мария жила до 12 лет.
На Руси Анну считали заступницей всех женщин. Святой молились те, у кого не получалось зачать ребенка.
22 декабря крестьяне встречали настоящую зиму. Они готовились к приходу суровых морозов. Говорили, что в этот день свет и тьма борются между собой.
На Анну представительницам прекрасного пола нежелательно заниматься стиркой и уборкой. Наши предки считали – та, кто ослушается, обречет себя на постоянные хлопоты в новом году.
Людям с длинными волосами не стоит 22 декабря их распускать. Как гласит суеверие, в шевелюре может запутаться нечистая сила.
Женщинам, находящимся в положении, нельзя есть жирные продукты. Иначе плод станет очень крупным, что сулит тяжелые роды.
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