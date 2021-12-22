Добиться успехов в четверг смогут не все

День обещает быть размеренным и спокойным. Некоторых будет сильно раздражать отсутствие динамики. Астрологи не советуют поддаваться влиянию апатии и сидеть без дела. В противном случае можно упустить возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Овен

Овнов поджидают проблемы на любовном фронте 23 декабря. В отношениях с партнером у многих наступит кризис. Могут появиться мысли о разрыве, что будет усугублять положение. Прежде чем принять важное решение, обязательно взвесьте все "за" и "против".

Телец

Неудачный день для решения серьезных вопросов. Тельцам будет очень сложно сконцентрироваться на деталях. Звезды предупреждают о возможном ухудшении самочувствия. Возьмите перерыв и как следует отдохните.

Близнецы

23 декабря Близнецы как никогда подвержены негативному влиянию со стороны. Не стоит ввязываться в сомнительные авантюры. Обходите стороной плохие компании, иначе нарветесь на неприятности.

Рак

Чтобы добиться успехов, Ракам важно проявить дружелюбие и целеустремленность. От ваших отношений с окружающими будет зависеть дальнейший прогресс в делах. Не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам – они дадут вам ценный совет.

Лев

В четверг Львам придется расставить приоритеты. Подумайте, в каком направлении стоит двигаться. Постарайтесь выделить время для прогулки. Нахождение на свежем воздухе поможет вам взбодриться и собраться с мыслями.

Дева

Настроение Дев будет на высоте. 23.12.2021 вторая половинка одарит вас заботой и любовью. С благодарностью примите все то, что для вас делает партнер. Не исключено, что вы реализуете поставленные перед собой цели.

Весы

Весы добьются больших успехов в делах. Вы быстро решите старые проблемы и начнете планировать свое будущее. Обязательно выделите время для занятий, которые приносят вам истинное удовольствие.

Скорпион

Пришла пора сменить обстановку. Скорпионам можно смело отправляться в мини-путешествие. В пути вас ждут новые знакомства и яркие эмоции. Не пренебрегайте своей интуицией – она подскажет, как поступить в той или иной ситуации.

Стрелец

Стрельцов ждет неудачный день. Вы будете принимать все близко к сердцу и переживать из-за мелочей. Постарайтесь взять себя в руки и сконцентрироваться на чем-то позитивном. Пообщайтесь с близкими или возьмитесь за любимое хобби.

Козерог

23 декабря – отличный день для того, чтобы найти новых знакомых. С появлением интересных людей ваша жизнь заиграет яркими красками. Вечером вас может ждать какое-то важное признание.

Водолей

Водолеям желательно акцентировать внимание на собственном здоровье. Пришла пора пересмотреть свои пищевые привычки. Побольше двигайтесь и не зацикливайтесь на неудачах. В скором времени все проблемы разрешатся.

Рыбы

У Рыб появится шанс взяться за старые проекты. Вас посетят интересные идеи, которые захочется реализовать как можно скорее. Подумайте над тем, как порадовать свою вторую половинку. Из-за напряженной работы отношения могли отойти на второй план.

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